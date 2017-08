"Es el momento de hablar de las mujeres imperfectas"

-¿cómo y cuándo cae el personaje de Alejandra en sus manos?

-En mi casa había un diccionario que yo solía leer, y en una ocasión al abrirlo encontré una foto de una princesa con una tiara y una expresión tristísima. Era Alejandra Fiodorovna, y a mí me impresionó la tristeza, y me impresionó una palabra que no conocía: fusilados. Además, les habían fusilado el día de mi cumpleaños. Ahora es el momento de hablar de mujeres imperfectas, de mujeres que no tienen porqué ser heroínas.

Crecí en un entorno de mujeres y no entiendo otra forma de estar en el mundo que no sea el feminismo"

-¿Un empujón al feminismo?

-Yo no entiendo otra forma de estar en el mundo que no sea el feminismo. He crecido así, en un entorno de mujeres, soy una mujer con una voz propia y con muchas cosas que decir. La voz propia de la mujer no puede ser ocultada por la voz del feminismo. Para mí la unión y el no juicio por el físico es muy importante, por mis circunstancias.

-Pero... ¿un libro con protagonista femenina en el que se habla de los colores y los tejidos de los trajes lo leen los hombres?

-Te voy a dar un dato: yo ahora mismo en Instagram tengo 63.600 seguidores. Es un perfil de estilo de vida, no es privado, ni íntimo, hay ropa, cosmética, gatos, muchos libros, muchas flores... pues el 48% de mis seguidores son chicos.

-Alucinante. Nunca lo hubiera dicho.

-Hice hace unas semanas una minigira por institutos de Murcia, y les contaba a los chicos que para nosotras esto es importante, los sentimientos, las emociones... pero para ellos es esencial, "Tenéis que conocerlo", les dije, "porque para conocer a las mujeres, tenéis que saber de esto". Nosotras sabemos más de vosotros que al revés.

-Hay pasajes en el libro que podrían ser conversaciones de hoy, entre abuelas y madres, entre matrimonios... ¿Cree que ése es uno de los ganchos que va a atrapar al lector?

-Siempre es un misterio saber qué es lo que engancha al lector. Si yo fuera lectora destacaría la modernidad de la visión de Alejandra. Aunque a menudo equivocada, fue una mujer que no sólo se equivocó a la hora de juzgar a la gente, sino también a la hora de juzgar su época. Les pasó a casi todos, no era posible presagiar el brutal cambio que se avecinaba a nivel social. A nivel privado sí que era una mujer moderna. No le interesaba ser aristócrata, tenía una visión más de pequeño-burguesa. Defendía a ultranza la vida privada, el trato directo con los niños, tenía una visión muy cercana respecto a la crianza. Era muy tímida, lo pasaba muy mal en todas las exposiciones públicas, lo que hace que en casi todas las fotografías aparezca con un aire tenso.

-¿Cree que Nicolás y Alejandra se equivocaron en su política, o su porvenir estaba escrito?

-Yo creo que estaban condenados. Podrían haber hecho cosas mejor, seguro, pero heredaron el trono muy jóvenes y cometieron el error de considerar que el reino era el de su abuelo, que la situación era la misma. No estaban conectados con la realidad, era un país muy complejo en todos los sentidos, creo que no tenían mucha salvación. De todos modos, les podrían haber perdonado la vida, era una familia inofensiva, lo malo es que eran un símbolo y mucha gente pensaba que tenían mucho más poder del que realmente tenían.

-¿En algún momento le ha costado quererles, justificarles?

-No. Nicolás es el típico novio que le gusta a todas las madres: encantador, adorable, atento, detallista, la adora, la quiere, padre estupendo... Era un tío genial, pero no para ser emperador. A veces dices: "Le agarraba y le daba un meneo por los hombros...", no me extraña que Alejandra se desesperara y le dijera constantemente que no se dejara avasallar, que tuviera mano firme... Alejandra era tan de altibajos... era parte de su personalidad. Se equivocó tanto con la gente, se dejó timar tanto. Pero es que según me hago más mayor la empatía se desarrolla mucho más y entiendes que no tenían mucha opción.

-¿Cuál fue el mayor enemigo de Alejandra? ¿Su soledad, su juventud...?

-Hombre, en muchos sentido fue su suegra (risas). Ella le puso las cosas muy difíciles e hizo que Alejandra radicalizara su postura. Alejandra era muy sensible al juicio ajeno y tendía a acercarse y alejarse. No hacía muchos esfuerzos por ser simpática. Su mayor enemigo fue su mal juicio respecto a las personas, tenía muy mal ojo.

-Siendo ya instagramer, pedagoga, conferenciante, escritora... ¿le quedan más facetas?

-Todo es lo mismo, todo es palabra y comunicación. Queda el guión. Por probar. No sé. Hay cosas que pruebo y luego no ven la luz. Hay que atreverse con todo, pero no todo hay que exponerlo.