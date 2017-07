"Para obtener buenos resultados hay que convertir las ideas en proyectos"

-corría 1977, en España nacía la democracia y un joven japonés recalaba en Andalucía. ¿Por qué vino a Granada?

-Por dos motivos. El primero, perfeccionar mi español en la UGR, ya que esta universidad tenía mucha historia y fama en España. En segundo lugar, quería experimentar una vida totalmente diferente a la de Tokio, y preferí vivir en Andalucía donde la gente disfruta de una cultura y de unas costumbres distintas a la mías.

Japón es un mercado atractivo para Andalucía, un aliado potencial con el que estrechar relaciones pese a la distancia"

-¿Qué cambios ha observado en su regreso?

-He encontrado cambios inesperados. Al llegar al aeropuerto de Málaga, el coche me llevó por una autopista pavimentada, mientras que las carreteras hace cuarenta años estaban cubiertas de piedras. Y la ciudad de Granada ha crecido mucho, recuerdo que por entonces no había casi nada construido más allá del Camino de Ronda.

-¿Y en Andalucía?

-Siento no poder decirle demasiado. Desde mi regreso a Andalucía el año pasado, estoy viviendo en Granada y sólo he visitado Málaga. Pero, si me permite una observación, he constatado que Málaga ha progresado bastante más que Granada. Hace cuarenta años tenía la impresión de que Málaga era una ciudad de puerto y playas, donde no había actividades industriales ni relaciones internacionales. Ahora, no es así.

-¿Qué atractivos encuentra un japonés en España?

-A los japoneses nos impresiona España en todos los aspectos: turístico, gastronómico y cultural, pues son diferentes a los de nuestro país. Por otra parte, soy consciente de que a los españoles les interesa la cultura tradicional japonesa y que se admira la diligencia y su puntualidad.

-¿Qué haría para mejorar las relaciones entre ambos países?

-Con la evolución de la tecnología informática podemos encontrar muchas formas de desarrollar las conexiones necesarias. Sin embargo, creo que es esencial que la gente de cada país, en cualquier sector, se conozca cara a cara en los diferentes lugares del país para establecer mejores relaciones.

-Su experiencia en la multinacional Canon Inc. le ha llevado a Seven Solutions, empresa granadina que tiene un papel fundamental en los trabajos del gran colisionador de hadrones instalado en el CERN en Ginebra. ¿Cómo influye el papel de Seven Solutions en la imagen tradicional que se tiene de Andalucía en el mundo?

-He tenido mucha suerte al poder colaborar con una empresa tecnológica tan avanzada como Seven Solutions. No sabía que aquí había empresas enfocadas a exportar tecnologías innovadoras no sólo a Europa sino al mundo. Cuando visité por primera vez Sevens Solutions, el pasado mes de septiembre, me sorprendió y quise contribuir con mi experiencia al desarrollo de los mercados extranjeros dentro de los sectores industrial e informático. Y estoy abriendo ahora la puerta del mercado japonés. Creo que Seven Solutions puede romper la visión tradicional de Andalucía gracias a sus excepcionales directivos y a sus jóvenes ingenieros, todos motivados por el desarrollo tecnológico.

-Está recién nombrado embajador de OnGranada en Japón. ¿Cuál será su misión y qué resultados cree que puede obtener?

-Mi misión es desarrollar actividades económicas entre esta ciudad y mi país, para facilitar inversiones de empresas japonesas en Granada. Pienso que Granada, desde el punto de vista de la inversión, tiene muchas posibilidades en todos los sectores: industrial, cultural, turístico y el académico. Me agrada aceptar la misión porque vine a Granada precisamente para contribuir con mi experiencia profesional a estrechar los lazos entre nuestros dos países, tanto en el ámbito económico como en el cultural.

-La Universidad de Granada, por medio de las nuevas tecnologías, está alcanzando reconocimiento internacional como recoge el Informe Shanghái. ¿Qué se puede hacer para agilizar las relaciones entre las universidades andaluzas y las japonesas?

-Siento no tener todavía conocimiento suficiente para hablar de las universidades andaluzas en general. Si me permite hablaré sólo de las relaciones entre la Universidad de Granada y las japonesas, soy consciente de que las relaciones de todos los sectores van a estar dirigidas por los jóvenes de ambos países. Por eso, me encantaría contribuir al establecimiento de las actividades culturales universitarias como puente facilitador, por ejemplo, incrementando el intercambio de estudiantes de ambas universidades.

-¿Qué quiere hacer de aquí en adelante en Granada?

-Quiero hacer lo que me pidan. Y haré lo que pueda, hasta el límite de mi competencia para la innovación social, económica y cultural de esta ciudad, para contribuir a que sea más innovadora, porque estoy enamorado de ella y quiero contribuir a su prosperidad compartiendo mis experiencias internacionales y mis conocimientos empresariales.