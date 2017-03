"Estoy orgulloso de que me comparen con Stephen King"

-Ha reconocido alguna vez que Sthepen King fue un escritor decisivo en su vida, y no sólo en lo literario. Que sus libros le ayudaron a superar etapas difíciles. ¿Qué tal lleva que algunos le llamen ahora el Stephen King español?

-Para mí siempre es un orgullo que me comparen con él, por supuesto. Aunque está claro que tengo que dejar atrás esa etiqueta. Tengo mi propio estilo y abarco otros géneros que no son el terror. Aunque, eso sí, es el género donde más cómodo me siento.

-Si Antonio Machado decía que su infancia eran recuerdos de un patio de Sevilla, qué diría usted de la suya. ¿Recuerdos sevillanos o cordobeses?

-Cuando me mudé a mi aldeita cordobesa tenía ocho o nueve años. Así que conservo recuerdos de parte de mi infancia en Sevilla y parte de mi infancia en Córdoba. De ambos lugares quedan cosas.

-¿Va quedando atrás la Andalucía de los muchos poetas y los pocos narradores?

-Por supuesto. Hoy en día, con la revolución brutal que supuso el acceso a la cultura gracias a internet, ha nacido una nueva generación de gente que quiere contar sus historias. Hay mucha variedad en Andalucía y en España.

-También sé que la Biblioteca Pública de Fuente Obejuna fue fundamental en su formación. ¿Qué recuerdos guarda?

-Mi primer contacto con la Biblioteca Pública de Fuente Obejuna fue en la adolescencia. Cuando tenía alguna hora libre en el instituto me escapaba hasta allí y me pillaba algunas novelas. Fue a esa edad cuando conocí a Alfonso, el bibliotecario, y entablamos una bonita amistad llena de respeto. Más adelante estudié para auxiliar de bibliotecas y trabajé allí por temporadas. Me pillaba dos o tres libros a la semana. Era una vida tranquila, maravillosa, rodeado de libros siempre. Guardo un recuerdo estupendo.

-Su novela Y pese a todo la llevaron al cine con estrellas internacionales en el reparto. En Filmaffinity se queda en un 4,7. ¿Salió usted contento de la adaptación? ¿Qué tal la experiencia?

-Me quedo mejor con el 5,8 de IMDB, y añado que a mí sí me gustó la película. Si bien se distancia un tanto del espíritu de la novela, creo que funciona como película, me gusta. Más allá de que sea mejor o peor, fue un experiencia maravillosa para mí conocer a todo el equipo de la película y disfrutar del rodaje, del estreno… Una pasada.

-En su primera experiencia como director, con el corto Fe, se ha rodeado de un reparto lleno de rostros conocidos (Víctor Clavijo, Eva Isanta) y cuenta con el padrinazgo del director norteamericano Tom Holland. ¿Esas cosas cómo las consigue un chico criado en Ojuelos Altos?

-Pues luchando mucho. Y siendo muy, muy pesado. Me enseñaron que con constancia se pueden conseguir muchísimas cosas. Y espero que el talento también haya tenido que ver. Creo que hay pocas cosas que se me dan bien en la vida… pero contar historias es una de ellas.

-Su última novela publicada, El hijo del Mississippi, es un claro homenaje a Mark Twain, una novela de aventuras. ¿Un tributo a su adolescencia lectora, a un maestro?

-Por supuesto. Mark Twain está considerado el padre de la novela norteamericana. Me hizo disfrutar muchísimo con sus novelas y recuerdo con nostalgia las tardes estivales en las que me evadía con sus historias de ese mágico Mississippi.

-La novela de terror española existe, pero se debate más sobre ella en internet que en los periódicos. ¿Cómo anda el género?

-Gracias a la moda del género zombi, en España se consiguió dar visibilidad a muchos escritores españoles de terror. El problema es, creo, que no supimos aprovechar del todo el foco de atención y volvimos a caer en el ostracismo. Aun así, algunos se han quedado en editoriales grandes. Pocos, eso sí.

-¿El director y guionista se comerá al novelista?

-No creo. He sido escritor más de la mitad de mi vida. Uno no se hace escritor: nace escritor y es para siempre. Lo seré hasta que me muera. Distinto es que también explote esto de contar historias en otros medios.