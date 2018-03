"Los pensionistas del futuro cobrarán entre el 50% y el 60% de su salario"

-¿Estamos ante una recuperación económica real o es sólo en las pizarras?

-España está en una recuperación real. Si no pasa nada extraño, los próximos cinco o seis años van a ser muy buenos también.

-¿Cómo calificaría la situación del autónomo?

-Bastante mala. La regulación empresarial española es nefasta. El problema de los autónomos es que son las empresas más débiles. Las grandes empresas, que se enfrentan a una legislación contraria, tienen recursos para minimizar los daños, pero los autónomos están solos ante el peligro.

-Ningún Gobierno apuesta por ellos.

-Bueno, se hacen muchas fotos y dan muchos titulares. Pero si apostar por ellos es facilitar las cosas, no lo hacen. Y no sé si alguno lo hará, pero hasta ahora ningún Gobierno lo ha hecho.

-Estamos ante un cambio de sistema productivo. ¿Las empresas se encuentran en la disyuntiva de digitalización o desaparición?

-No, no hay que llevarlo al extremo. Una cosa es que el desarrollo de los últimos años sea enorme y otra cosa es que los empleos y empresas tradicionales vayan a desaparecer. Y menos de un día para otro.

-Sin dejar de atender al turismo, ¿España debe potenciar otros sectores?

-Sí... Pero el turismo tiene una gran riqueza. No me gusta cuando se le desprecia. No es fácil llevar hoteles o restaurantes como se hace en España. Otra cosa es que haya que generar un clima empresarial que hiciera que otros sectores se unieran a eso. Sí hay que hacerlo. Pero el turismo es una riqueza enorme y no hay que despreciar ni a los trabajadores ni a los empresarios de ese sector. Hacen un trabajo buenísimo.

-¿Nos creemos que los pensionistas han mantenido su poder adquisitivo?

-Sí, porque es verdad.

-¡Con un crecimiento del 0,03% en un década! Parece broma.

-Desde que comenzó la crisis han mantenido su poder adquisitivo gracias a las nuevas reformas, con el índice de revalorización (0,25%). Esto es siempre políticamente incorrecto, porque la prestación de muchos pensionistas sigue siendo muy baja. Pero desde el punto de vista comparativo, España ha sufrido una crisis enorme y en estos diez años de dificultades los pensionistas han conseguido mantener su nivel de vida. Es un gran éxito.

-¿Los pensionistas han salvado el país?

-Ummm. No es que lo hayan salvado, pero en este periodo tan complicado no han sido los que más han sufrido las consecuencias de la crisis, han sido los que menos. Y ha sido una decisión política, incluso social. Desde ese punto de vista, han sido el sostén de muchas familias, aunque no sólo con las pensiones. Los jubilados han mantenido a su familia por lo que han ahorrado en el pasado, han ido comprando una casa o dos casitas y han podido decirle a un familiar que se ha quedado en paro "vente a mi casa" o a esa segunda vivienda.

-¿Y cuál es el futuro del sistema?

-Tampoco tiene muchas soluciones a medio plazo. Mi principal crítica a los políticos es que no digan la relidad, porque las cuentas son las que son. El futuro del sistema pasa por tres claves.

-A ver...

-Primera, siempre va a haber un sistema de pensiones público. Segunda, los pensionistas actuales no van a perder demasiado poder adquisitivo, pero algo sí, probablemente en los 10 o 15 próximos años mi apuesta es que perderán entre 10 o 12 puntos de poder adquisitivo. Y tercera, los nuevos pensionistas sí que van a sufrir las consecuencias, especialmente los que se jubilen a partir de 2025-30.

-¡No me diga!

-Ahora los pensionistas se jubilan con una pensión que equivale de media entre el 80% y el 90% de su salario y eso no se va a poder mantener. Los pensionistas del futuro se van a jubilar cobrando una pensión de entre el 50% y el 60% de su último salario.

-Se han incrementado las grandes fortunas. ¿Es España un país para ricos?

-Nooo. A España le faltan ricos. Ya me gustaría que tuviera muchos más ricos. Desgraciadamente, España no lo es y lo que necesita es tener más ricos y más profesionales de nivel elevado. Aquí ver sueldos de 100.000 euros es muy extraño. Eso no pasa en Suecia.

-¿Qué impuesto le parece más injusto?

-Me gustaría que en España hubiera un sistema impositivo más dirigido hacia los impuestos que gravan el consumo de todo tipo, como el IVA, los verdes... Me parece nefasto el sistema tributario español porque descansa sobre los impuestos directos, que son los que crean riqueza, como el IRPF, el de Sociedades... Son impuestos que penalizan la creación de riqueza.

-¿Invertiría en criptomonedas como el bitcoin?

-No, no. La vida es muy larga, pero veo muy complicado que invierta. Y no se lo aconsejo a un inversor medio sin conocimientos. Ni siquiera a los que lo tengan. Meter dinero en algo porque el vecino me lo diga es una receta para el fracaso.