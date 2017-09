"Todos los presidentes han mentido, pero Trump ha creado una realidad paralela"

Ramón Rovira tenía el encargo de escribir un libro sobre quien iba ser el próximo presidente de Estados Unidos. Y, claro, no fue Hillary, a quien conocía, sino Trump.

-En las memorias que acaba de publicar Hillary Clinton culpa a Rusia de su derrota. Y a Bernie Sanders.

-Es arriesgado afirmar eso, nadie ha sacado a luz pruebas concretas sobre una financiación rusa de las elecciones presidenciales. Sí que hay confirmación que, desde Rusia, se hackeó la sede de los demócratas, y hay algunos indicios, más que indicios, certezas, de que Putin tenía una preferencia por Trump, el día que ganó se brindó en la Duma. Putin, que es un personaje de largo recorrido, pudo mover algunos hilos en este sentido, pero afirmar, como lo hace ella, que su derrota se debió a él o a Bernie Sanders es simplista, hubo más elementos.

-Usted es crítico con la candidatura de Hillary, que si altiva, soberbia. Un poco lo que contaban sus adversarios. ¿Tan mala es?

-No, no es que sea mala, es una cuestión de carácter. Durante el mandato de Bill, pude verla en varias ocasiones en la Casa Blanca y ella era así, distante, altiva, arrogante. Muy inteligente y una estratega importante, pero creo que en la campaña debió acercarse más a ciertas capas sociales, ella misma lo reconoce y, por una razón, era infinitamente mejor que Trump. Es más, incluso es la candidata mejor preparada de las últimas elecciones. Es cierto que Trump hizo una campaña muy efectiva, con redes sociales y hasta utilizando directamente la mentira, pero ella no supo conectar, quizás pensó que lo tenía todo hecho. Incluso en el día de las elecciones dio muestras de eso, cuando se supo su derrota, ella pospuso el discurso de concesión. Eso denota este carácter muy especial.

-¿Cuál es la relación previa de Trump con Putin?

-Es evidente que Trump ha intentado hacer negocios en Rusia y esto le acercó, al menos, al establishment ruso. Él llevó la organización de Miss Universo, y una de esas galas se organizó en Rusia. Recientemente, se ha sabido que tenía un proyecto para construir una de sus torres en ese país. Y en Rusia no se mueve nada que Putin no le dé la bendición, por ello es bastante probable que ellos dos tuvieran una relación. Hay otro elemento no comprobado, pero que circula en informes secretos, y es un dossier que el Kremlim pudiera tener sobre Fred Trump y algunas de sus visitas con actividades no especialmente publicables.

-John Le Carré ha contado en una entrevista reciente que lo que se piensa en el MI5 británico es que Trump habría solicitado dinero a Rusia para mantener su imperio económico.

-Es posible, no lo puedo afirmar, porque no conozco las pruebas. Él es un presidente que llega al poder desde el mundo de los negocios, él mismo es su marca y su multinacional, y se ha movido por todo el mundo con una cierta impunidad. Fíjate que cuando habla, por primera vez, con el presidente de Argentina, con Macri, además de saludarse y felicitarse, le dice que tiene problemas con el Ayuntamiento de Buenos Aires porque está construyendo allí una torre.

-Bueno, la cuota de entrada en el club de su campo de golf se ha doblado hasta los 200.000 euros.

-Claro, la línea entre el mundo de los negocios y de la política, que en Estados Unidos es nítida, ahora es muy borrosa.

-Su primer año de mandato es la nada, no logra sacar nada adelante.

-En efecto, no recuerdo a un presidente en la historia de los EEUU que haya tenido tantas amenazas de impeachment y que esté tan falto de apoyo de su propio partido. Fíjate que ahora que necesita un acuerdo se ha saltado a los republicanos y ha buscado a los demócratas. Esto, un día u otro se paga. Si esto sigue así, el punto clave van a ser las elecciones del próximo año, cuando se renueva una parte del Congreso y del Senado. Si hay un mal resultado republicano, si pagan un peaje muy alto, se le puede complicar las cosas.

-La crisis de Corea del Norte la está perdiendo por goleada, a pesar de sus amenazas matutinas.

-Le deja en una posición de mucha debilidad, es una persona que ha conseguido que la palabra del presidente de los Estados Unidos valga bien poco. Todos los presidentes han mentido, eso es así, pero una cosa es la mentira y otra es que, cuando un presidente decía algo, de modo solemne, todo el mundo se lo tomaba en serio. Éste miente, ha construido una realidad paralela y nadie sabe cuándo va en serio.

-Si pasase este mandato, ¿ganaría una reelección?

-Según las encuestas, su electorado le sigue apoyando, son personas de clase media o baja que lo han pasado mal, que les gusta que se hablen de las fronteras, que tienen un punto de racismo... Él explota este sentimiento entre esta gente. Cuando le oyen se identifican, les gusta su líder. Los demócratas lo han pasado muy mal a raíz de la derrota de Hillary, pero harían bien en buscar un buen candidato.