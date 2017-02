"No sé si saldrá otro Nadal, pero el tenis español tiene un gran futuro"

-fue tenista y ahora está en labores de dirección. ¿Qué agota más?

-Yo creo que ser tenista. Lleva un trabajo de fondo que desde pequeñito hay que entrenar muchas horas. El esfuerzo físico obviamente cansa, pero también hay un esfuerzo de estar viajando por todo el mundo. El hecho de estar ahora en la dirección del torneo son otro tipo de labores, pero yo creo que más amenas y no se pasan tantos nervios.

-Se acerca el XVI Mutua Madrid Open, un evento que año tras año sigue ganando prestigio. ¿Cuáles son las claves de su éxito?

-Yo creo que la innovación. Es un torneo que año tras año va mejorando cosas, ha ido creciendo poco a poco. Pasó de ser un torneo ATP a ser uno mixto ATP- WTA, y tanto las mejores raquetas masculinas como femeninas se dan cita hoy por hoy en la Caja Mágica. Además, junto con la parte profesional, tenemos desde hace cuatro años el torneo sub 16 y el sub 12. Esto es una clara señal de que nos hemos decantado por el futuro del tenis y eso hace que el torneo sea uno de los mejores del mundo.

-¿En sus comienzos como jugador era tan accesible poder participar en un evento de este tipo?

-Había muchos menos torneos. Era mucho más difícil. No tuvimos la suerte de tener un circuito como el que ha creado Mutua Madrid Open sub 16 y creo que es una suerte para los jóvenes poder disputar este tipo de circuitos, no solamente por el hecho de que lo puedan ganar o no, sino porque participar ya es un aliciente para ellos. Es una categoría que está un poquito olvidada y los ganadores, tanto chicas como chicos, se citan un master final junto con el torneo profesional y allí reciben los trofeos junto a los mejores tenistas del mundo. Eso motiva y ayuda a seguir luchando y apostando por este deporte tan bonito.

-Es bueno que este país cuente con una figura como Rafa Nadal a la hora de tener un ídolo en el que mirarse...

-Sin duda alguna. Creo que los que hemos jugado a este deporte y los que vienen por detrás se fijan en sus ídolos. Quizás Emilio Sánchez era nuestro referente a nivel nacional en su día y fuera de España para mí era Mats Wilander y me fijaba mucho en el. Hoy en día no cabe duda que Rafa Nadal es nuestro estandarte, pero no hay que olvidarse de Ferrer, Feliciano, Verdasco, Robredo, Almagro, Bautista y otros en los que pueden fijarse también los más jóvenes. Obviamente las chicas en su día se fijaban en Aratntxa y Conchita y ahora se fijarán en Garbiñe y Carla. Lo que hacen ellos en pista y como se comportan se refleja en los más jóvenes.

-A nivel de calidad en su cantera, ¿es España un país referente en esta disciplina deportiva?

-Totalmente. Creo que lleva siendo un referente mundial unos 20 ó 25 años, sobre todo en pista de tierra batida. Es un ejemplo para muchos países que un país relativamente pequeño como España haya sacado y siga sacando tantos y tantos tenistas. Hay jugadores y jugadores que ahora están jugando este circuito del Mutua Madrid Open pero que en pocos años les veremos triunfar en el mundo profesional. Es difícil aventurarse a decir que podamos tener otro Rafa Nadal, pero el futuro está servido y vamos a seguir teniendo tenistas de muy buena calidad.

-Gran acogida del circuito sub 16...

-Muy bien. Comenzó con cuatro torneos al año. Pasamos a ocho y hoy por hoy tenemos dieciséis pruebas. Queremos seguir creciendo, dando año tras año más calidad, que jueguen los mejores jugadores de cada región y que cada vez sea más conocido y potente. Dar la posibilidad a todos estos chavales de poder cumplir un sueño.

-¿Son los mejores años del tenis español?

-Sí, puede que estos años, sobre todo con la llegada de Ferrer y Nadal, hayan sido los mejores. Sobre todo en los que más Copas Davis se han ganado y han aportado mucho al tenis nacional, pero creo que se ha destacado desde hace 25 años, con la llegada de Emilio Sánchez, aunque no hay que olvidarse de Gimeno o Santana, que estaban antes pero hubo un parón. En todas estas épocas hemos tenido un Top10, dos o incluso tres. Algo increíble para un país pequeño. Y en chicas habíamos pasado un pequeño bache, pero ahora volvemos a estar en el panorama internacional a un nivel altísimo y vienen varios nombres como Sara Sorribes o Lara Arruabarrena, pegando fuerte y que se van a sumar al carro de arriba.

-¿Quién es el mejor tenista al que ha visto?

-Depende de en qué. Quizás el jugador más completo, el que sabe hacer todo en la pista, estéticamente el más bonito, es Federer. El jugador total. Si hablamos en otros aspectos, la mejor cabeza de la historia es la de Nadal, al igual que la mejor derecha si está en forma. Si me tengo que quedar con uno, el jugador diez es Roger.