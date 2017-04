"El sistema educativo ha degenerado por culpa de los padres"

-¿Qué ventaja reporta mirar la historia con escepticismo en esta era de regreso del dogmatismo?

-El escepticismo es muy necesario. A la historia siempre le damos solemnidad con los grandes personajes, pero nunca la miramos desde la perspectiva de los que la padecen. Intento poner el foco en los pequeños. En este libro me centro en el bailarín flamenco Juan Martínez, el de la obra de Chaves Nogales al que la revolución lo pilla en Rusia. A través de sus ojos percibes lo que pasó. Es enternecedor y muy directo.

-El zar, los sóviets, Putin... ¿Dejará Rusia de ser imperialista?

-Del zar, un autócrata, pasaron a Lenin y a Stalin, que también lo fueron, y hoy ha evolucionado, a través quizás de círculos mafiosos, a otro: Putin. Rusia es parte de Europa y parte de Asia. De la segunda hay mucha influencia de Bizancio, una autocracia. Es decir, hay dos corrientes y la gubernativa es muy autocrática; es difícil que se desprenda de eso.

-A Lenin lo viste de limpio en su libro; ¿si levantara la cabeza le cortaba a usted el pescuezo?

-Espero que su mano no llegara a España... Lenin no fue una buena persona. Fue una desgracia que en Rusia ganaran los bolcheviques, partidarios de la violencia, y no los mencheviques, quienes habrían reconducido todo a una forma más democrática.

-Podemos reivindica el legado comunista. ¿Tan mal está el sistema educativo?

-El sistema educativo se ha degenerado mucho, no por culpa de los profesores sino por los padres, que han hecho dejación de sus funciones de su obligación de educar. Los profesores son unas víctimas del sistema y hasta que las familias no retomen sus obligaciones la educación en España no va a ir bien.

-Hay quien ve en la inacción de Rajoy un peligroso trasunto del pusilánime primer ministro Kerensky.

-No son comparables porque las circunstancias de Kerensky fueron peores, pero quizás Rajoy tendría que haber sido más firme en muchas cuestiones.

-¿Las revueltas internas del PSOE de qué color son: rojas, rosas, negras…?

-No sabría decir el color, pero tengo claro que para que funcione la democracia hace falta un PSOE fuerte y lamentablemente está atravesando un desierto que perjudica al partido y al país, que necesita una formación de izquierdas seria.

-¿No es serio Podemos?

-Por supuesto que no. Son leninistas de salón, como han demostrado; es la ruina de España. Los españoles votamos para vengarnos de los políticos profesionales, pero éstos pueden ser la ruina de la democracia.

-¿En Andalucía hemos sido y somos muy obreros y poco revolucionarios?

-El andaluz es un pueblo viejo y abomina de la violencia. Hubo estallidos con los anarquistas porque la situación era espantosa, pero es un pueblo viejo, sabio y paciente. Es una ventaja y también un inconveniente para reivindicar. Los vascos y los catalanes lo son y se han beneficiado.

-¿A los bolcheviques de España les sobran cineastas como Eisenstein y le faltan militares como Trotski?

-Trotski era un ideólogo, culto y con la cabeza amueblada, por desgracia se lo cargaron. Claro que faltan Trotskis; en cuanto rascas, no hay sustancia ninguna, sólo populismo barato.

-Conoce bien la historia de Roma. ¿Con qué emperador relacionaría a Trump?

-Este tipo es un césar fallido que está completamente descabezado; hubo varios en Roma. Sólo podemos esperar que sus consejeros lo moderen.

-Ha estudiado con detalle la Inquisición. ¿En qué medida se asemejan los usos hoy de ciertos grupos de presión, no sólo en las redes sociales?

-La Inquisición tenía una peculiaridad: el que acusaba también juzgaba. Es la tergiversación de la Justicia. Y había familiares de la Inquisición que eran chivatos profesionales. Se podría establecer algún paralelismo porque las redes sociales juzgan, ejecutan y viven de vigilar al vecino.

-Es especialista en la Reconquista de Andalucía, ¿algún consejo para que la conquiste el PP?

-Lo veo difícil, pero debe esforzarse porque la democracia se basa en el equilibrio entre dos ideas antagónicas. Andalucía también necesita un PP fuerte para contrarrestar a un Gobierno que siempre ha sido socialista.

-Muñoz Molina, Sabina, Raphael, Montoro, Zarrías… ¿es usted el único jiennense con sentido del humor?

-Ellos lo tienen. Es evidente que Montoro no puede demostrarlo por su puesto. La gente de Jaén somos muy cachondos, aunque de distinta manera.

-¿Le puede trasladar a su amigo Pérez-Reverte cuándo incluirán en el DRAE la palabra tocahuevos?

-Tenemos una cena pendiente y le diré que sería interesante incluirla. Quizás tocahuevos no sea correcta, yo abogaría por tocacojones.

-Conoce bien Planeta, ¿con quién habría recomendado tomarse un tinto: José Manuel Lara padre o hijo?

-Lara padre tenía una inteligencia natural impresionante y el gracejo andaluz. Lara hijo era distinto, con más virtudes incluso; muy culto y me fascinaba su claridad de juicio y su bondad, que también tenía el padre. Los dos eran fantásticos para tomarse un tinto.