"Cuando terminas de entrenar, te vas corriendo del campo por el frío"

-¿Cómo le va por Rusia?

-¡Muy bien! Empezamos bastante dubitativos, con malos resultados y, tras un proceso de adaptación a la plantilla que tenemos, hemos mejorado bastante. De los últimos ocho partidos que tuvimos antes de que pararan la liga, sólo perdimos el último frente al líder, el Spartak. Creo que vamos en clara mejoría, pero para eso hay que seguir trabajando fuerte.

-Supongo que hace un poco más de frío en Kazan que en Almería por estas fechas.

-Hoy pueden estar allí a -15 o -20 grados. Es cierto que el único rato en el que estás en la calle es cuando estás entrenando, luego la mayoría de la vida se pasa en los interiores. La nieve es un familiar más, convives con ella. Hasta que no sales de Almería, no sabes realmente lo que tienes en tu tierra.

-Supongo que le habrá costado adaptarse a Rusia.

-Mucha gente me pregunta por el clima, pero lo que realmente cuesta es adaptarse a la forma de ver las cosas allí, a la cultura tan particular que tienen. Los futbolistas trabajan con otra metodología y costaba tomar decisiones. A medida que le vas dando libertad, ellos se van soltando. Hay jugadores que te lo agradecen, ven el juego de manera muy diferente. Implantar nuestro estilo nos ha costado estar algunas semanas en la parte baja de la tabla, pero el fruto lo estamos obteniendo.

-¿Sorprende ver campos congelados, fuentes heladas...?

-Mucho, y más siendo de Almería, el sitio más cálido de Europa. De repente te metes en la otra punta del continente, prácticamente colindando con Asia, y con una diferencia de temperatura de unos 40 grados. Los jugadores allí te dan su forma de vivir, no puedes estar mucho tiempo parado, tienes que explicar bien la sesión antes de saltar al césped, los estiramientos se hacen en el gimnasio, de una tarea a otra pasas rápido, termina el entrenamiento y sales corriendo... Sobre todo, vas muy abrigado. Allí, aunque es un tópico, están muy adaptados a eso.

-Alguna copa de vodka habrá caído.

-No soy de beber alcohol, pero alguna ha caído por eso de las tradiciones.

-Rusia se está preparando para las grandes competiciones que tiene ahora por delante.

-Tenemos la suerte de haber llegado a un club que vuelve a estar en auge, con una ciudad deportiva que está a la altura de la de Real Madrid o la del Barcelona. Tenemos unas instalaciones adecuadas para la climatología que hace allí, el estadio es nuevo, con calefacción por debajo del césped. No es tan exagerado como cuando se ve por televisión, ahora el frío es llevadero, no como años atrás, cuando había menos tecnología.

-Dos tópicos: idioma y comida.

-La comida está claro que es diferente, pero yo suelo comer en la ciudad deportiva pasta, arroz, pechuga de pollo, pescado a la plancha... Para mí, la comida varía poco. En cuanto al idioma, estamos con una profesora de ruso, a diario con un intérprete y hablamos en inglés con los jugadores africanos y europeos. Es complicado llegarle al futbolista, pero todos ponemos interés y lo llevamos bastante bien.

-Si no fuera por el fútbol, ¿habría ido alguna vez a Kazan?

-No. Gracias al fútbol, he visitado medio mundo. He estado en Australia, África, América, Centroeuropa... Si no fuera por el fútbol, iría de mi Huércal a Almería y de Almería a mi Huércal.

-¿Cuándo vuelven a ponerse manos a la obra?

-El día 10 tenemos que estar en Kazan para pasar unas pruebas médicas y físicas, pero realmente la segunda pretemporada la vamos a empezar sobre el 25. Haremos tres concentraciones en España (Sotogrande, Mijas y Pinatar), que conlleva dos meses de trabajo, antes de empezar de nuevo la liga.

-¿Sueña con algún título?

-El contrato que se firmó fue por cuatro años, con la intención de entrar en Europa en dos temporadas más o menos. Allí hay equipos como el Spartak, CSKA, Zenit... que tienen una base muy buena. Estamos distanciados de la cabeza, seguimos vivos en la Copa Rusa, en cuartos de final, y tenemos la ilusión de entrar en puestos europeos.

-¿Qué turismo ha hecho?

-Por Kazan pasa el río más largo de Europa, el Volga, que tiene una ribera preciosa. También me impresionó el Kremlin, donde están los edificios más importantes de la ciudad. Es un lugar que me ha sorprendido gratamente, a mi familia le ha encantado.

-¿Qué queda de ese Ibán Andrés que entrenaba por la provincia de Almería?

-Todo, lo que pasa es que ahora tiene más trascendencia lo que hago. Cuando vengo a Almería, veo fútbol y visito a viejos amigos.