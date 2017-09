"Para mí, esto no es un trabajo, no me cansa; es mi pasión y mi vida"

-¿cómo son sus inicios en la danza en Cádiz?

-Empecé con seis años en la escuela de Carmen Guerrero por una casualidad. Mi madre llevaba a mi prima a las clases de baile y, como yo era el menor de tres hermanos, a mis hermanos los dejaba jugando al fútbol y a mí me llevaba con ella. Un día, ya aburrido de esperar todos los días, me sentaron allí en la clase y desde ese primer día que entré al estudio me quedé sorprendido por la disciplina que había en el estudio y por lo bien que se lo pasaban. Al día siguiente decidí que quería estar allí y ponerme a bailar y desde entonces no lo he dejado.

Nunca he sentido que el flamenco no haya tenido buena acogida en ninguna parte del mundo"

-En un panorama como el de la danza en España, donde hay tanta variedad, ¿qué cree que le diferencia, que le identifica?

-Creo que lo más diferente que puede haber en la danza es ser uno mismo, crear un lenguaje propio y ser honesto con tus cualidades y ante el público. Me he dado cuenta de que la gente que viene al teatro sale sorprendida de lo que ve, les gusta, y para mí eso es lo más importante de mi sello personal, el que tanto los que vienen por primera vez como los que llevan años viendo flamenco como los compañeros siempre alaban y agradecen; eso es lo que a mí me hace sentir bien. Los jóvenes que estamos creando ahora nuevas piezas no queremos destruir el flamenco como dicen algunos; yo me siento y siempre me he sentido flamenco, y no queremos diferenciarnos de los demás por destruir algo tan nuestro como es el flamenco. A mí, al fin y al cabo, lo que me gusta es bailar.

-¿Qué le llevó a lanzarse en solitario en 2011?

-La necesidad de poder contar cosas de mí mismo, poder crear mi propio lenguaje, aunque cuando trabajé en la compañía de Eva Yerbabuena ella nos daba mucha libertad para poder interpretar y sentirnos libres y ser nosotros mismos. Sin embargo, sí que tenía ganas de poder hacer mi propio espectáculo, de ver las cosas de otra manera, tratar con los músicos, crear, aprender sobre luces en el escenario, tener mis propias coreografías... Requiere mucho sacrificio pero también te da muchas satisfacciones.

-¿De dónde surgió la idea de la gira de Faro?

-Vivo justo enfrente del faro de La Caleta, y cada vez que vuelvo de un viaje y llego a casa, veo esa imagen tan poética que representa el faro, y cuando la luz pasaba por las callejuelas de Cádiz y creaba sombras, para mí era algo muy teatral y muy poético que me pedía representarlo. Me puse en marcha porque Acciona, la compañía, me había visto bailar y quería hacer un espectáculo con mi sello, y porque Aurelio Solana, el director de Las Minas Puerto Flamenco, tenía interés en crear algo relacionado con los puertos, los faros y el mar, así que nos reunimos los tres, y mis ganas de bailar en un faro y la unión de experiencias fue lo que nos hizo decidir hacer esta gira. Empezamos en Asturias y hasta Tarragona, y el fin de gira en Cádiz ya es la guinda del pastel.

-¿Cómo han sido la experiencia y la reacción del público?

-Ha sido una experiencia preciosa. Yo siempre decía que el faro más bonito del mundo era el de Cádiz, y aunque lo sigo diciendo, con esta gira me llevo imágenes para toda la vida, sobre todo de los faros del norte: los acantilados, cómo suena el mar, cómo rompe en la roca... En cuanto al público, nos hemos sorprendido mucho sobre todo en el norte, donde el flamenco tiene menos aceptación porque están menos acostumbrados. Es un espectáculo ameno, con pequeños mosaicos muy reconocibles, como el Mediterráneo de Serrat o poemas al Callejón del Duende de Cádiz; piezas que hacen sentir el mar, que hacen que el público se identifique con los que vivimos cerca de un faro.

-¿Cómo ve ahora mismo la acogida del flamenco por parte del público?

-Hay diferencias que dependen de las ciudades, del carácter de los habitantes; por ejemplo, los japoneses son muy respetuosos y nunca aplauden hasta el final del espectáculo, y los mexicanos o los argentinos son muy "calientes", como yo digo, y en cuanto pones un pie en escena ya te demuestran su cariño. El flamenco es querido por todo el mundo, aunque creo que algo menos en España.

-¿Cómo es volver a Cádiz?

-Significa volver a casa, aunque también es una responsabilidad, porque los gaditanos cada vez aprecian más mi arte y agotan las entradas enseguida. Para mí es un orgullo que Cádiz responda así al flamenco, y por eso también me gustaría que hubiera un festival de flamenco en Cádiz, donde los nuevos talentos pudieran surgir, y donde podamos seguir siendo lo que fuimos, cuna de arte y de flamenco.