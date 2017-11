"El trabajo de los periodistas ante las mentiras es necesario"

-dónde estabas entonces.¿La intención de su nuevo programa no es decir que todo tiempo pasado fue mejor, sino todo tiempo pasado fue anterior?

-Exacto. Hay cosas que eran mejores. Creo que en estos años hemos perdido cierta valentía. Se ve en toda la cultura de los 80. Nos autocensuramos más. Un estreno como el de Pepi, Luci, Bom ahora sería un escandalazo. En algunas cosas hemos mejorado a día de hoy, pero queríamos la versión de la gente.

El éxito de la Transición se lo debemos en parte a la gente, este país no podía permitirse más violencia"

-Ha comenzado por la Transición. ¿Es un periodo idealizado?

-En la Transición estaba ETA y otros grupos terroristas y también había represión. No queremos blanquear o edulcorar la Historia. Queremos saber cómo vivió la gente lo bueno y lo malo y que el espectador saque sus conclusiones. La intención es hacer un retrato en el que cualquiera se pueda reconocer.

-Frente a los complicados 70 ¿nos hemos pasado con los problemas actuales ?

-Fíjate, por ejemplo, a lo que renunció el Partido Comunista cuando se incorpora, o les dejan incorporarse, al sistema democrático en las primeras elecciones. Carrillo, en una entrevista a la TV sueca que no se había visto en España, responde que ellos iban a estar en esas elecciones: en la clandestinidad o no, en la ilegalidad o no. Me llama la atención respecto a lo que sucede ahora. Echaba un pulso a Suárez y Suárez supo recibirlo legalizando el PCE cuando él lo tenía igual de difícil en su entorno.

-¿Nos hemos olvidado de alguien para valorar aquel esfuerzo político?

-Me quedaría con los ciudadanos anónimos. Tenemos en el programa a los últimos condenados por el Tribunal de Orden Público (el TOP). Ellos son parte de la Transición y cuentan cosas horribles e hicieron un proceso de reconciliación. El éxito de la Transición se lo debemos en parte a la gente, que entendía que este país no podía permitirse más violencia, más guerras.

-¿Como país hemos cambiado en algunos aspectos para mal?

-Creo que ahora nos falta más capacidad para escuchar al otro. Con Cataluña es un defecto que hemos tenido por las dos partes.

-¿Y en qué hemos ganado?

-En derechos sociales. Hay decisiones políticas como el matrimonio homosexual que nos hacen un país mejor, que venía a reconocer una realidad. Hemos entrevistado a un homosexual que en los 80 fue sometido a una terapia con electrodos. Puso por encima su dignidad a ese sufrimiento. Este es un país que ha ido avanzando, aunque no siempre.

-Los cambios a veces se hacen con naturalidad. El pueblo nos sorprende...

-Incorpora los cambios porque se habían consolidado antes. En el caso del divorcio una tía mía dice que aquellos diputados que votaron en contra deberían obligarles a casarse de nuevo con sus primeras mujeres porque la mayoría se divorciaron. Con el matrimonio homosexual faltaba reconocerles los derechos, pero su igualdad era una realidad social aceptada.

-¿Para analizar la Historia nos ha faltado el testimonio de la clase media?

-Hace unos día hablábamos con la madre de un bebé robado y es un asunto que relacionaríamos con la dictadura, pero le ocurrió en 1987. Llevábamos diez años de democracia. Tenemos el caso de Pilar, que su hijo murió por la heroína. O de Alberto Muñagorri. Cuando les hemos llamado se emocionan porque querían hablar .

-Lo de Muñagorri, en 1982, fue impactante.

-La historia es tremenda por la desgracia de un chico que va a comprar chucherías al lado de la casa de su abuela y le da una patada a una mochila que explota. Una muestra de cómo hemos cambiado en España es poder hacerle una entrevista caminando por las calles de Rentería hablando de ETA. Hace poco era imposible. Cuando está en el hospital su madre le tiene que anunciar que ha perdido una pierna y cómo se lo dices a un niño de 10 años. Le cuenta La isla del tesoro. En lugar de inocularle odio tiene un discurso que te reconcilia con el ser humano.

-¿Cómo lleva el proyecto de fundar su productora?

-Más que una productora es una startup. Entre tanta cobertura especial no tengo tiempo. Mi idea tiene que ver más con la inquietud de muchos jóvenes, en casa tengo a una adolescente, que busca la información de manera diferente a los adultos. Mi inquietud es cómo atender a esos jóvenes que se informan de otra manera. Cómo será el siguiente paso en el tratamiento de la información .

-Ante tanto fake, el fact check se revela como una herramienta necesaria.

-En El Objetivo llevamos haciéndolo desde 2013. Mientras hablamos mi equipo está haciendo el fact check a la sesión de control al Gobierno. Lo hacemos todos los días. Cuando no se hablaba aún de fakes, de posverdad, que a fin de cuentas son mentiras, nosotros ya lo hacíamos. El trabajo de los periodistas ante las mentiras es siempre necesario.

-Ferreras habla de "más periodismo".

-Hasta ahora no se incluía a las televisiones en dar periodismo, ofrecer exclusivas, cobertura especiales. La Sexta ha demostrado que ha ido escuchando a los espectadores desde hace tiempo. Que cuando Cataluña no daba audiencia pero era noticia, estábamos ahí. Ahora que da audiencia otros se han sumado y cuando deje de dar audiencia y Cataluña siga siendo un problema, porque va a seguir siéndolo, vamos a seguir ahí. Cuando hablamos de "más periodismo" es porque demostramos que en la tele se puede dar cobertura desde una cadena privada que hace servicio público.

-Más como analista que como pitonisa, ¿qué va a suceder en Cataluña?

-Las elecciones no van a resolver el principal problema que tenemos: la desafección que existe en muchos catalanes hacia España. No nos vamos a levantar el 22 con un problema solucionado. Creo que el resultado va a ser muy parecido a lo que había. Vamos a tener que forzar al entendimiento y hacer ese ejercicio en la ciudadanía.