"El vino hay que hacerlo bien y saber venderlo bien"

-en el clásico Rioja o Ribera, ¿qué pediría?

-La respuesta dependería mucho, y variaría en función de dónde, cómo y con quién me encuentre. Pero si tuviera que elegir ahora mismo, me decantaría por el nuevo Rioja que hemos elaborado, CM by Carlos Moro, que es un vino que no deja de evolucionar y sorprenderme cada día.

Necesitamos más unión y expandirnos como marca país si queremos posicionarnos mejor"

-¿No cree que perjudica al sector que se abuse del vino de la casa de estas dos grandes zonas con productos de poca calidad? Al final lleva a la mediocridad.

-Efectivamente, no creo que eso ayude al consumo de productos de calidad, pero soy de la opinión de no menospreciar los gustos de los consumidores. Somos cada día más exigentes con aquello que compramos y, sobre todo, con los productos agroalimentarios que vamos a consumir.

-¿Es cierta la percepción de que los vinos españoles están ganando terreno a los franceses e italianos?

-Hay vinos españoles que están a la cabeza de la excelencia vitivinícola mundial. Se están elaborando productos estupendos en nuestro país y prueba de esto lo podemos ver en el último Concurso de Bruselas.

-Pero, como con el aceite, en prestigio, marca y sobre todo comercialización seguimos a años luz...

-En España hace años que llevamos haciendo buenos vinos, pero es cierto que siempre ha costado darse a conocer. Necesitamos más unión de bodegueros, de marcas, de zonas vitivinícolas, y expandirnos como marca país si queremos posicionarnos mejor.

-¿Son los mercados asiáticos un nicho emergente?

-Son mercados muy grandes que están viendo aumentar la demanda de vino, pero en países como China prima más el precio a la calidad de los vinos. En cambio, Japón y Taiwán son países que demandan muchos productos españoles. El camino es largo y difícil por las barreras culturales, pero antes o después todos los esfuerzos dan sus frutos.

-¿Qué opina de los tintos que se están elaborando en Andalucía, una tierra tradicional de blancos y generosos?

-La historia nos ha mostrado que se pueden elaborar buenos productos, aunque no sean los tradicionales del lugar y, de hecho, ahí puede estar el éxito y la diferenciación en un determinado momento.

-En el caso de los generosos, su posición en el mercado no se corresponde con su calidad. ¿Siguen siendo injustamente el patito feo?

-Muchas veces la calidad no sólo está en el producto sino en la percepción que tiene el consumidor del mismo; además de hacerlo bien hay que venderlo bien. Si se realizan ambas cosas con fuerza y coherencia habrá más posibilidades de tener un éxito asegurado.

-Premio Nacional de Innovación 2016. ¿Es un convencimiento o una obligación? ¿También en el vino el I+D+i es una moda?

-No puede ser una obligación algo que supone tanta inversión como riesgo. Es, más bien, una filosofía de trabajo que posiblemente me hayan inculcado mis ancestros y que ha crecido en mí desde bien pequeño; algo parecido a la curiosidad. Nos ha traído muchos éxitos y nos hace diferenciarnos, por lo que en nuestro caso no entiende de modas.

-El vino sin alcohol ha sido una de sus grandes apuestas. Aparte de en el mercado árabe, ¿se abre paso en España en otros colectivos?

-Los vinos sin alcohol WIN son uno de los productos que más vendemos en nuestra tienda on line. Hay un tipo de público que lo está demandando (conductores, embarazadas, personas que no pueden consumir alcohol por prescripción médica…) y, al igual que crece el interés por los productos saludables, cada vez es más demandado.

-¿Están las bodegas cautivas de las tendencias del mercado? Pienso, por ejemplo, en arte o literatura y el eterno dilema del autor y el público…

-Claro que hay que tener en cuenta los gustos de los consumidores, ya que el fin último es la venta de los productos que elaboramos, y en este sentido no hay que ser inconscientes. Pero también es verdad que se necesita cierto riesgo para triunfar y que los consumidores son inteligentes, con lo que sabrán valorar un buen vino.

-Lo habitual en el binomio Rioja-Ribera es que sean los primeros quienes salgan fuera a explorar. ¿Cómo se asumió en La Rioja el desembarco del Grupo Matarromera?

-Han sido desde el primer día unos excelentes anfitriones, con una hospitalidad maravillosa. Nunca me hubiera podido imaginar un cobijo mayor del que hemos tenido. Es increíble cómo bodegueros, instituciones, medios de comunicación y ciudadanos nos han acogido y abierto sus brazos.

-Sus bodegas también se han abierto al enoturismo. ¿Empieza a ser un factor importante para la ecuación de la viabilidad y rentabilidad?

-Nuestro principal negocio es ofrecer a los consumidores vinos de alta gama, elaborando vinos diferenciales de gran calidad. Por supuesto, queremos mostrar a los turistas lo que hacemos, animándoles a participar de nuestra experiencia y conocimiento y que disfruten de lo que creamos. Es una línea de negocio complementaria y a la que dedicamos esfuerzos. Por ejemplo, estamos desarrollando todo un plan de enoturismo sin barreras para que sea accesible a todo el mundo.

-¿Cómo ha resistido lo premium, lo exclusivo, el envite de la crisis?

-Yo creo que, en la mayoría de los casos, los productos de gran calidad se han visto fortalecidos. Aunque haya sido un periodo complicado, ha merecido la pena seguir apostando por la calidad.