Identifíquese

Todos somos iguales ante la ley. Solo en la teoría y a veces ni siquiera en ella. Es el caso del artículo 109 de nuestro Código Civil que perpetúa la prevalencia de los apellidos del padre sobre los de la madre a la hora de inscribir a un hijo en el Registro Civil. Hace algunos años que, en España, el primer apellido de la madre puede ser legalmente el de sus hijos. Para que así sea, sin embargo, se exige la notificación de un mutuo acuerdo innecesario si el primer apellido es, como siempre, el del padre. Esta norma general, plegada todavía a la tradición patriarcal, quedará invalidada dentro de unos meses mediante una reforma que obligará en todos los casos al acuerdo de los progenitores, poniendo en manos del Registro Civil la decisión si ese acuerdo no llega.

Es fácil imaginarse que la inmensa mayoría de los ciudadanos mantendrá el orden tradicional para inscribir a sus hijos, o que al menos será así durante muchos años. Además, serán rarísimas las ocasiones en las que, por discrepancia, se haga necesaria la intervención de un funcionario. Pero cuando suceda, ¿a qué razones se acudirá para fundamentar la decisión? La reforma de la ley prevé una defensa genérica del interés superior del menor, aunque alude a cuestiones concretas como la evitación de malsonancias (me pregunto si habrá funcionarios que, en su escrúpulo, encuentren demasiado fecales combinaciones como Carlos Cano) o el carácter "común" del apellido (¿será la rareza de un apellido razón para privilegiarlo o para postergarlo?).

Aunque la reforma es imprescindible, no puedo dejar de pensar que el primer apellido de mi madre sigue siendo el de mi abuelo y no el de mi abuela. Más allá de la militancia del gesto, escogerlo implicaría optar por una segunda línea patriarcal. Como el feminismo es también una oportunidad para repensar la estructura de las instituciones ante las que reclamamos igualdad, me pregunto por qué es necesario identificarse mediante los apellidos en un sistema no feudal en el que la pertenencia a una familia no decide (al menos en teoría) nuestro lugar social. Ya que el estado policial nos obliga a tener un número de carnet, ¿no debería bastar para identificarnos el nombre de pila, que constituye un vínculo afectivo y no patriarcal con nuestros progenitores?