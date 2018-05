Ábalos, perfecto 'poli malo'

El socialista encargado de presentar la moción de censura, José Luis Ábalos, ha ejercido de poli malo, ha dejado abierto el camino a Pedro Sánchez para que el candidato se emplee como promesa institucional. "Cuando pierden el poder, -le ha dicho Ábalos al PP- ustedes se llevan el balón y la portería, entonces vale todo". En un tono mitad burlón, mitad agrio, el socialista ha justificado la moción por las implicaciones del PP en la trama Gürtel, atestiguada por una primera sentencia en la Audiencia Nacional. Por eso, Ábalos le ha preguntado al resto de la Cámara: "¿Van a colaborar con la impunidad?".

Ábalos es el secretario de Organización del PSOE, y ha sustituido a la portavoz Margarita Robles en esta función. Aunque el PSOE cuenta con una vicesecretaria general, Adriana Lastra, Ábalos es el número dos de facto del partido, un hombre llamado a ser ministro si Sánchez logra ser elegido mañana viernes.

"El Estado necesita un Gobierno con autoridad moral", ha insistido en su discurso el socialista, que ha cargado contra el PP y que ha advertido que la moción no es instrumental, no sólo es para convocar unas elecciones. "Censura, normalidad y elecciones", ha indicado en referencia a los tres pasos que quieren dar a partir de ahora. "La moción de censura no puede ser sustituida por una convocatoria de elecciones", ha resumido.

Una de las peticiones del PNV para apoyar a Sánchez pasa porque no haya elecciones de modo inmediato, ya que eso beneficiaría a Ciudadanos, que es el enemigo real de los nacionalistas por su oposición al Cupo vasco.