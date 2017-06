Ábalos a Iglesias: "Recojo el guante para construir una mayoría alternativa"

El portavoz del PSOE, José Luis Ábalos, ha dejado abierta la posibilidad de un entendimiento futuro con Podemos: "recojo el guante, estamos dispuestos a construir una mayoría alternativa para desmontar las políticas injustas del PP y pedir las reformas justas que reclama la sociedad", le ha dicho a Pablo Iglesias. "Ahí nos va a encontrar siempre", ha prometido Ábalos, que ha dicho representar a una "izquierda de gobierno, pero valiente".

Nombrado por Pedro Sánchez portavoz provisional hasta que el 39 Congreso Federal de este fin de semana elija a la dirección del partido que nombrará al portavoz definitivo, Ábalos ha intervenido en la moción en nombre del grupo socialista.

Tras valorar la necesidad de censurar a Rajoy y señalar que, no obstante, "lo más" que pueden hacer los socialistas es abstenerse, Ábalos ha aconsejado al PP que, aunque "hoy saldrán de ésta, no lo celebren demasiado", porque "muchos de los que les votaron ya no les aplauden, porque están cansados de tantos recortes, injusticias corrupción e indecencia". Ha tenido también palabras para Ciudadanos, a los que ha reprochado su "incomprensible" postura en Murcia y la Comunidad de Madrid sustentando los gobiernos del PP.

La moción fortalece al PP

El portavoz del PSOE en el Congreso, José Luis Ábalos, ha reprochado a Pablo Iglesias que su moción de censura contra Mariano Rajoy solo va a servir para "fortalecerle", para "consolidarle un poquito más".

Ábalos, que ha cuestionado también la intencionalidad" de la moción, ha acusado a Iglesias de "utilizar el sentimiento de la gente para abrirse camino estratégico de carácter partidista".

Para ilustrar su afirmación ha mostrado un documento interno de Podemos titulado "Análisis de marcos y coyunturas, éramos pocos y llego Sánchez".

Apuesta por el diálogo con Cataluña: "política y no trincheras"

El portavoz del grupo parlamentario socialista, José Luis Ábalos, ha abogado por una reforma que reconozca la realidad nacional catalana y que "catalanes y españoles voten, pero de verdad, con todas las de la ley", al tiempo que ha defendido diálogo con Cataluña: "política y no trincheras".

En su intervención en el segundo día de debate en el Congreso de la moción de censura de Unidos Podemos contra el Gobierno, Ábalos ha acusado al presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, de haber hecho todo lo posible para que fracasara el pacto estatutario y, luego, en cinco años, no hacer nada para favorecer el diálogo entre los gobiernos catalán y español.

Ábalos ha subrayado que la Constitución "no es ningún obstáculo" y puede adaptarse a las necesidades mayoritariamente sentidas siempre que se haga de acuerdo con las normas establecidas "y sin buscar atajos que no respeten esta ley".

Ábalos llama a la reconciliación del PSOE, que le aplaude puesto en pie

Ábalos ha convencido a todos los diputados de su grupo que, puestos en pie, le han dedicado una prolongada ovación al final de su réplica al líder de Podemos, Pablo Iglesias, en la que el socialista ha hecho una llamada a la reconciliación interna.

Ábalos, que ha exigido a Iglesias que "no insulte" a sus compañeros, ha presumido en la tribuna de lo "bien" que se lleva con su predecesor, Antonio Hernando, y ha quitado importancia con un discurso conciliador a la guerra interna que ha vivido el PSOE en los últimos meses.

"Discrepo con mis compañeros, pero son mis compañeros y no me gusta que nadie enjuicie la actitud de mis compañeros", ha dicho el portavoz socialista en defensa de los que fueran hasta hace unas semanas adversarios suyos en las primarias del PSOE, Miguel Ángel Heredia y Antonio Hernando, a los que Iglesias ha criticado.