Abogados de condenados por Gürtel piden más plazo para recurrir la sentencia por su extensión

Algunos de los abogados de los 29 condenados por la primera época de la trama Gürtel (1999-2005) han solicitado a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que amplíe el plazo para poder recurrir la sentencia que dictó contra los líderes de la red corrupta, Luis Bárcenas y el PP, entre otros, debido a la "extensión" de la misma, según han informado varias defensas a Europa Press.

"En la extraordinaria magnitud de los hechos enjuiciados, prueba practicada y extensión de 1.687 folios que conforman la sentencia hacen del todo imposible que el hoy condenado y su defensa hayan podido leerla con detenimiento y mucho menos analizar técnicamente su contenido", dice uno de los escritos presentados ante la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso Europa Press, que destaca la "excepcionalidad" de este caso. Con ello se espera que se salvaguarde "la tutela judicial efectiva" y no se produzca "indefensión".

Las fuentes consultadas informaron que otro de los condenados que tiene esta misma intención es el ex secretario de Organización del PP en Galicia y número dos de la Gürtel, Pablo Crespo, cuya defensa remitirá posiblemente en las próximas horas otro escrito manifestándose en esta línea.

De este modo, los abogados de los condenados pedirán a la Sala que aumente el tiempo para anunciar el recurso entre uno y tres meses y así poder analizar todo el procedimiento y preparar toda la documentación necesaria para acudir al Tribunal Supremo.

En el caso de varios de los condenados que se encuentran en prisión aún no han podido acceder personalmente a esta resolución, como es el caso del líder de la red corrupta, Francisco Correa, ya que no se les ha podido entregar en soporte digital, explican las fuentes jurídicas consultadas. Por ello, el plazo aún no ha comenzado a transcurrir para ellos.