Aguirre acudirá "encantada" a declarar para contar "todo" lo que sabe si la cita el juez

La portavoz del Gobierno Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado este jueves que si el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco la cita a declarar acudirá "encantada" a dar cuenta de "todo" lo que sabe.

Las declaraciones de la popular llegan un día después de que el juez haya emprendido, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, una nueva fase en la investigación sobre la presunta financiación irregular del PP de Madrid, pieza de la trama Púnica que mantiene bajo secreto.

El magistrado ha ordenado una nueva tanda de registros y requerimientos de información en distintas empresas, domicilios y sedes oficiales, entre ellas la Consejería de Sanidad madrileña.

"Si el juez me cita para declarar, ahí estaré declarando todo lo que sé. Estoy encantada de ir a declarar", ha aseverado ante los medios de comunicación en una visita a la madrileña calle de Santa Engracia.

Preguntada también por ciertas voces del Gobierno municipal acerca de su legitimidad como portavoz de los populares, Aguirre ha señalado que para ella la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, no está "legitimada" para ejercer su cargo.

"Yo considero que una condenada como Maestre, que luego es verdad que la han exonerado, no está legitimada", ha concluido.

La oposición pide que se plantee su cargo

Los portavoces del PSOE, Ciudadanos y Podemos en el Parlamento regional madrileño han dicho que Aguirre debería explicar su gestión "corrupta" y plantearse su cargo como portavoz del PP en el Ayuntamiento.

En el PP, su portavoz, Enrique Osorio, ha dicho que en febrero de 2016 ya asumió Aguirre responsabilidades "reconociendo que como presidenta de la Comunidad de Madrid y como presidenta del PP madrileño no había vigilado de manera correcta a muchas personas que había puesto".

"Lo cierto es que había actuaciones irregulares que ella no había detectado, pero ella ya asumió su responsabilidad", ha dicho Osorio, y ha añadido que ahora hay que esperar que la Justicia, la Policía, la Guardia Civil o quien corresponda investigue y aclare si hay o no irregularidades.

Por parte del PSOE, su portavoz, Ángel Gabilondo, ha dicho que la investigación dilucidará "hasta que punto hay responsabilidades políticas o "de otro tipo" y ha añadido que Aguirre "es una persona muy inteligente, muy capaz y muy informada y que, en general, no suele caracterizarse por no enterarse".

Según Gabilondo, lo que tienen que hacer Aguirre es "dar sus explicaciones y, si es su caso, que las de donde corresponde, que puede llegar a ser también en los tribunales".

Ignacio Aguado, de Ciudadanos, ha manifestado que Aguirre tendrá que decidir "si debe seguir o no al frente de sus responsabilidades políticas", y ha añadido que "una persona que ha estado al frente de un partido afectado por tramas Gürtel y Púnica y que no sabía nada me parece que no es la mejor representante de los madrileños".

"Imagino que Aguirre no conocerá nada, como lleva diciendo todos estos años, pero es verdad que era la responsable última del partido", ha dicho el portavoz de Ciudadanos.

Acerca de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, Aguado ha afirmado que ella "pertenece a un partido político afectado hasta las trancas por la corrupción" y que algo tendrá que decir al respecto, pues "no vale la excusa de que lleva poco tiempo gobernando" siendo parte consustancial del proyecto del PP y, por tanto, corresponsable de lo que sucede en el entorno del partido".

En Podemos, su portavoz, Lorena Ruiz-Huerta, ha dicho que las noticias sobre esta investigación confirman lo que su grupo denuncia desde hace tiempo, que el PP lleva años gestionando y gobernando "de forma completamente corrupta".

"Cada vez que la Justicia investiga las tramas de corrupción del PP, Aguirre y Cifuentes, "dicen que no les consta, que ellas no sabían absolutamente nada", ha dicho la portavoz, quien ha añadido que la labor de la Justicia va permitiendo conocer la verdad y "el tipo de personas que gobiernan la región expoliándola durante más de 20 años".

Acerca del desconocimiento alegado por Aguirre de ciertos hechos, la portavoz de Podemos ha dicho que "es igualmente responsable" y ha considerado que "esta señora no está por supuesto en condiciones de trabajar en el PP en un cargo tan importante".