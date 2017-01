Albiol avisa de que no permitirá otro 9-N: "Ya nos engañaron una vez y no volverán a hacerlo"

El coordinador general del PP catalán, Xavier García Albiol, avisó a los soberanistas de que el Estado no permitirá la celebración de otra votación no autorizada sobre la independencia como la que se celebró el 9 de noviembre de 2014: "Ya nos engañaron una vez y no volverán a hacerlo".

Sentenció el dirigente popular que "lo que sucedió el 9-N era un caso novedoso, pero en 2017, el Gobierno y los partidos constitucionalistas tienen las cosas muy claras, tienen precedentes y saben perfectamente como se las gastan" los independentistas. "Por eso, lo que vivimos entonces no se volverá a repetir (...) Nadie abrirá dependencias públicas para poner urnas ilegales", advirtió, y llamó a la unidad de acción de Gobierno, PP, PSOE y Ciudadanos para hacer frente al referéndum.

Preguntado por los métodos con los que se impedirá la apertura de espacios públicos en caso de que se convoque un referéndum unilateral, dijo que "es una cuestión que, cuando llegue el momento hipotético, le corresponde decidir al Gobierno pactando con los partidos constitucionalistas". Lo que nadie podrá impedir, ironizó, es que "un grupo de amigos organicen una consulta en la sede de la ANC o de CDC -ahora PDeCAT-, ya que, si quieren poner urnas de cartón allí, pueden hacerlo".

A propósito de las declaraciones de ayer de Carles Puigdemont, el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, calificó de "irresponsable" al president por anunciar que no estará al frente de la Generalitat dentro de un año, algo que a su juicio genera "inestabilidad, incertidumbre y desconcierto" ante la perspectiva de unas nuevas elecciones.

En declaraciones a Efe, Millo consideró que es un "mensaje negativo para el conjunto de la sociedad catalana": "En Cataluña, que desde 2010 está haciendo elecciones cada dos años, volver a anunciar esto es prácticamente anunciar un periodo de inestabilidad otra vez", lamentó.