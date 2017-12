El PP se despeña tras cosechar los peores resultados de su historia

El PP catalán cosechó un desastre sin paliativos, tras obtener los peores resultados de su historia. Los populares ocuparán tres escaños, ocho menos que en 2015, y no tendrán grupo propio. Su cabeza de lista, Xavier García Albiol, expresó su preocupación por el futuro económico y social de Cataluña en su primera valoración de los comicios, pero lo cierto es que su liderazgo queda seriamente tocado.

Los peores resultados que las encuestas auguraban para el PPC se han cumplido y los populares se han convertido en una fuerza secundaria en el Parlament, donde dejan de tener grupo propio, tras haber logrado algo más de 176.600 votos, casi la mitad que en las elecciones de hace dos años.

La lectura de los populares es que Ciudadanos "se ha equivocado" en su estrategia de campaña por pretender ganar en solitario al independentismo, lo que ha perjudicado al bloque constitucionalista en su conjunto y ha impedido derrotar a los secesionistas, que van a tener mayoría para gobernar, según indicaron fuentes de la dirección nacional del partido.

La cúpula popular, con Mariano Rajoy a la cabeza, siguió el desarrollo del escrutinio desde Génova. Las fuentes consultadas por Efe no hacen autocrítica e insisten en que la apelación de Ciudadanos al voto útil le ha "comido" apoyos a socialistas y populares, que se jugaban con los independentistas varios escaños que no han conseguido. Otras fuentes del partido recordaron que en esta cita electoral se jugaban "dos partidas", cada uno la suya propia y juntos la de derrotar al independentismo. Pero explican que con su estrategia Ciudadanos se ha beneficiado solo y no ha ayudado al bloque constitucional, porque hay ahora "mucho voto desperdiciado" en cada provincia que ha impedido arañar más escaños.

En todo momento en esta campaña la dirección nacional popular dejaba claro cuál era su objetivo principal en estos comicios: que el independentismo no obtuviese mayoría para gobernar. Y ese primer objetivo no se ha conseguido. Eran conscientes, además, de que el voto útil se iba a concentrar en Ciudadanos, pero todos los pronósticos en ese sentido se han superado. Ahora reina sobre todo la preocupación, porque consideran que la situación política no va a poder normalizarse si se forma un Govern con la misma hoja de ruta que el anterior, según admitieron varios dirigentes populares.