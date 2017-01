Alonso: "Hay intereses comunes con el PNV y eso debemos traducirlo en acuerdos"

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, considera que el PNV, como "partido de Gobierno", "tiene que actuar con responsabilidad", ya que "todo el mundo tiene interés" en que se aprueben los Presupuestos del Estado. "También el PNV", insistió.

Alonso reconoce en una entrevista concedida a Efe que el PP ha iniciado con el PNV "una senda distinta de diálogo" y "una nueva relación" en esta legislatura, que ya ha permitido acuerdos como aprobar el techo de gasto y "rebajar la tensión de los conflictos en los tribunales" entre los Gobiernos central y vasco.

"Pero las cosas no ocurren de la noche a la mañana. Creo que tenemos intereses comunes y pienso que lo que hay que hacer es traducir esos intereses en acuerdos políticos", subraya.

Para afianzar esa nueva etapa de relación, el líder del PP vasco cree que el PNV "necesita tiempo" y está convencido de que el propio lehendakari, Íñigo Urkullu, y su equipo "consideran que ha sido un error no acudir a la Conferencia de Presidentes" autonómicos "porque de hecho van a participar en los órganos que nacen de ella". "Tienen que comprender que el hecho de tener relaciones bilaterales, como con el Cupo, que otros no tienen, no excluye ir a reuniones donde participa más gente, porque no tiene ningún sentido", recalca Alfonso.

El presidente de los populares vascos tiene claro que "excluirse de una reunión perjudica al que no va" y más "cuando se van a tratar cuestiones importantes. "Ellos lo saben y me parece que ya están girando", añade.