Anticorrupción pide procesar a Camps por prevaricar y malversar en la F1

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado el procesamiento del ex presidente de la Generalitat Francisco Camps por un delito continuado de prevaricación administrativa y de malversación de caudales públicos en la pieza 1 del caso Valmor, que investiga supuestas irregularidades en la organización de la Fórmula 1 en Valencia.

La Fiscalía pide, asimismo, el sobreseimiento provisional respecto a la ex consejera Dolores Johnson, el ex piloto Jorge Martínez Aspar, la asesora del ex president Belén Reyero y el ex director de la Sociedad Proyectos Temáticos Nicolás Figueres, "al no quedar acreditada su participación en los hechos delictivos investigados".

Según el escrito de la Fiscalía, resulta "indiciariamente acreditado" que Camps, en el ejercicio de su cargo como president de la Generalitat, llegó a un acuerdo verbal con Bernie Ecclestone en abril de 2006 para celebrar en Valencia el Gran Premio de Fórmula 1 "al margen de cualquier procedimiento administrativo" y sin tener competencia "como órgano de contratación".

Anticorrupción sostiene que, tras varias reuniones entre Camps y Bernie Ecclestone, Camps decidió "de manera personal" que se celebrara en Valencia el evento, "pensando en el beneficio electoral" que le generaría en las elecciones autonómicas del 27 de mayo de 2007, y de hecho el acto en que se anunció que Valencia tendría F1 lo presentó Ecclestone.

El escrito señala que varios testigos han declarado que Camps dirigió las negociaciones y trataba directamente los temas con Ecclestone, quien en enero de 2007 comunicó a Camps que el canon a pagar sería de 26 millones de dólares. Camps "no solo participó en la negociación con Ecclestone para la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 en Valencia, sino que negoció en nombre de Valmor Sports SL condiciones económicas de la misma", señala la Fiscalía. Además, explica que tras el Gran Premio de 2008 los socios de Valmor constataron que era "económicamente inviable y que generaba una gran cantidad de pérdidas", por lo que acudieron a la Generalitat a exponer que no podían continuar. Camps dijo entonces que la Generalitat, a través de la sociedad pública Proyectos Temáticos, pagaría el canon anual de 26 millones de dólares, principal obligación financiera de Valmor, decisión que se consumó en el Consell del 31 de julio de 2009, señala Anticorrupción.