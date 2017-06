Anticorrupción pide 5 años para Rato por estafar a los inversores de Bankia

La Fiscalía Anticorrupción solicita cinco años de cárcel para el ex presidente de Bankia Rodrigo Rato por estafa a los inversores en la salida a bolsa de la entidad, aunque le exime del delito de falsedad contable que le atribuye el juez instructor, Fernando Andreu.

Lo fundamental, según el escrito de Anticorrupción, es que, durante la salida a bolsa, en julio de 2011, "se ocultó" a los inversores que el negocio ordinario bancario y parabancario de Bankia, heredado de las cajas, no era viable en un entorno de crisis sin recibir ayudas, de ahí que les atribuya el delito de estafa al inversor.

Esta ocultación se habría realizado de forma "consciente" por parte de Rato y el resto de acusados por la Fiscalía, con el objetivo de obtener "a toda costa" los fondos necesarios para cubrir las exigencias de capital requeridas, y que se tradujo en el perjuicio patrimonial ocasionado a los accionistas de la salida a bolsa.

El Fiscal atribuye ese mismo delito al ex vicepresidente José Luis Olivas, para el que pide cuatro años de cárcel, al ex consejero José Manuel Fernández Norniella (para el que pide tres años) y al ex consejero delegado Francisco Verdú (solicita dos años y siete meses), y exonera a los otros 28 imputados por el juez, entre ellos el socio auditor de Deloitte Francisco Celma; para los cuatro pide una multa de 60.000 euros.

También solicita que declaren como testigos el ex gobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el resto de técnicos del organismo que declararon durante la instrucción y el actual presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri.