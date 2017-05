Apertura del juicio oral al ex sindicalista asturiano Fernández Villa

El Juzgado Número 2 de Oviedo decidió abrir juicio oral contra el histórico líder sindicalista minero y ex senador del PSOE José Ángel Fernández Villa y el ex secretario de la Fundación para la Formación, la Investigación, la Documentación y los Estudios Sociales (Infide) Pedro Castillejo por un presunto delito de apropiación indebida. El ex sindicalista se enfrenta a una pena que va desde los cinco años que pide el fiscal hasta los seis que solicita la acusación particular (Fitag-UGT y Fundación Infide).

La juez exige una fianza de 434.158 euros para Fernández Villa y de 119.434 y 119.434 para Castillejo. El juicio se celebrará en la Audiencia Provincial de Asturias, según decretó la juez Simonet Quelle Coto en un escrito para el que no cabe recurso, excepto en lo relativo a la situación personal del acusado en que cabe recurso de reforma.

En el auto narraba la juez cómo Fernández Villa habría hecho suya o destinado a una finalidad ilegítima la cantidad de 434.158,73 euros que deberían haber sido para el sindicato SOMA-Fitag-UGT de 1989 a 2012.