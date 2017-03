Arenas, Acebes, Rato y Cascos declaran el 19 y 20 de junio en el juicio de Gürtel

El vicesecretario de política autonómica y local del PP, Javier Arenas, y los ex dirigentes del partido Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes, Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja declararán como testigos en el juicio de Gürtel entre el 19 y 20 de junio, según el calendario notificado ayer por el tribunal.

El primero en comparecer será Álvarez-Cascos, citado el lunes 19 de junio. El martes 20 lo harán, por este orden, Arenas, Acebes, Mayor Oreja y Rato, condenado recientemente a cuatro años y medio por el uso fraudulento de tarjetas black en Caja Madrid.

Todos ellos han sido citados como testigos a petición de Bárcenas

También está previsto que ese día declaren el ex eurodiputado Gerardo Galeote, hermano de Ricardo Galeote, uno de los 37 acusados en el macrojuicio de Gürtel, y José Manuel Fernández de Santiago, ex consejero de Fomento cuando se hicieron las adjudicaciones en Castilla y León por las que se acusa al ex tesorero Luis Bárcenas de haber obtenido comisiones ilegales.

Todos ellos han sido llamados como testigos a petición de Bárcenas, al igual que la hija del ex tesorero Rosendo Naseiro, María Paz, que testificará el 19 y que fue requerida por su "conocimiento" de las operaciones de compraventa de cuadros con las que pretende justificar su fortuna en Suiza, antes de que su padre desmintiera en el juicio la existencia de esas operaciones.