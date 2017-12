Arrimadas asume que su victoria no da la estabilidad

A la justicia poética de la que habló Albert Rivera, le ha faltado una ley electoral más justa, que hubiera dejado a los partidos independentistas sin la mayoría absoluta del Parlamento, reflejo fiel del comportamiento en las urnas. Sin llegar a sumar el 48% tiene 70 parlamentarios, dos por encima de la absoluta. La ganadora insuficiente del 21-D, Inés Arrimadas, ha tenido un encuentro con los medios de comunicación en el que ha asumido que su victoria, tanto en votos como en escaños, no será suficiente para acabar con la inestabilidad de Cataluña y culpó a la ley electoral de la distorsión del voto popular. Y al PP. Tanto Arrimadas como el líder nacional, Albert Rivera, han dejado patente su malestar con los populares y con el candidato Xavier García-Albiol, que con sólo tres escaños ha culpado a los naranjas de su retroceso. No obstante, Rivera ha dejado claro que no le quitará el apoyo a Rajoy en el Congreso. "Somos el partido de la estabilidad, no jugamos a los cromos", señaló.

Con sus 37 escaños, Ciudadanos sólo puede aspirar a esperar a ver qué hacen los independentistas de ERC, JxC y la CUP, aunque Arrimadas recordó algo que esta Cataluña convulsa es cierto: "No den nada por hecho, nosotros no vamos a tirar la toalla, hemos visto cosas impensables". En su intervención ha quedado patente la preocupación de Ciudadanos por estos resultados, ya que los independentistas tienen suficiente apoyo para gobernar. "El procés sale muy debilitado", por tanto no lo da por muerto, pero una y otra vez se encargó de añadir que los independentistas carecen de la mayoría social para seguir adelante. "Este resultado demuestra que en Cataluña nunca ha habido una mayoría independentista, si el procés no tenía sentido ayer, hoy lo tiene menos", ha añadido. "Vamos a ser prudentes, calma, seguiremos al pie del cañón, que no lo dude nadie". Pues sí, tanta incertidumbre como antes del 21-D.