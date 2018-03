Arrimadas dice que el independentismo desea "lío" y que Sànchez no sea investido

La líder de Ciudadanos (C's) en Cataluña, Inés Arrimadas, aseguró ayer que el independentismo no quiere que el candidato a la Presidencia de la Generalitat de JxCat, Jordi Sànchez, pueda ser investido, sino que "lo que quieren es lío y que se lo impidan y haya follón".

En una entrevista en TVE, afirmó que el líder de la candidatura, Carles Puigdemont, es el primero que busca el fracaso de la investidura del ex presidente de la ANC, porque "si empieza a trabajar y a gestionar, de él [de Puigdemont] no se va a acordar nadie en cuatro días".

Así, criticó que el presidente del Parlament, Roger Torrent, haya actuado "leyendo el guión que le dictó Puigdemont desde Bruselas" y haya propuesto la investidura de Sànchez pese a no contar con los apoyos necesarios.

"Es muy curioso porque ayer el grupo de Puigdemont le dijo a Torrent que esperara porque estaban negociando con la CUP, y Torrent, como buen ejecutor, esperó", añadió ya que los anticapitalistas han anunciado que no apoyarán la investidura si el programa de Govern es autonomista.

Arrimadas acusó a los soberanistas de vivir en una ficción y de no querer admitir "que tienen un problema gordo" ni que el proceso independentista es inviable, dijo, a la vez que cree que quieren alargarlo para no hacer frente a cuestiones como la sanidad y la deuda de la Generalitat.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, reprochó ayer por su parte al bloque independentista que esté "renunciando" a gobernar en Cataluña, al mismo tiempo que le afeó la "ceremonia" que se ha montado para "jugar a elegir" un candidato a la investidura y un president.

"El bloque independentista está en una pugna interna entre ERC y el PDeCAT y hasta entonces, lo que estamos viendo, es una ceremonia de negociaciones, de dimes y diretes, de idas y de venidas, y de un independentismo que está renunciando a gobernar", manifestó Sánchez en una entrevista en Telecinco.

La portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, rehusó ayer a su vez opinar sobre la candidatura de Jordi Sànchez, aunque criticó que siga encarcelado. "Las personas que están en prisión no deberían estarlo. La judicialización del conflicto catalán es algo que no sólo no está ayudando sino que está empeorando la posibilidad de encontrar una salida política, que es como debe ser esta salida a un problema que es político", aseguró en declaraciones a los medios en el Congreso.