La Audiencia de Baleares decide hoy si envía a prisión a Urdangarín y a Torres

Iñaki Urdangarín y su ex socio Diego Torres sabrán hoy si la Audiencia de Baleares acuerda alguna medida cautelar en su contra tras haberles condenado a 6 años y 3 meses de prisión y 8 años y 6 meses, respectivamente, por varios delitos de corrupción y fiscales en el caso Nóos.

Ambos están citados a las 10:30 en una vista de medidas cautelares que solicitó Anticorrupción el mismo día que se conoció la sentencia, el pasado viernes.

Los fiscales no somos independientes, hay que tomar las decisiones con más o menos consenso"

Las vistas, que se prevén breves, serán a puerta cerrada. Los medios tendrán vedado el acceso a la sede de la Audiencia de Baleares y deberán permanecer a las puertas del edificio judicial, entre un amplio dispositivo policial por seguridad. Si bien el criterio general del Ministerio Público es solicitar el ingreso inmediato en prisión para condenas superiores a 5 años, Horrach sopesa si solicitar el ingreso en la cárcel, prisión eludible con fianza u otra medida cautelar, al "acomodar las medidas a las circunstancias concretas del caso".

El fiscal jefe de Baleares, Bartomeu Barceló, recordó ayer, por su parte, que para que se acuerde prisión preventiva debe existir riesgo de fuga y, en este caso, "no se va a dar". Puntualizó, en declaraciones a los medios delante de la Audiencia, que "no necesariamente se ha de pedir la prisión" ya que existen otras medidas cautelares que cabe solicitar como prisión eludible con fianza o la retirada de pasaporte.

Sobre si el fiscal Horrach tiene autonomía para tomar la decisión de las medidas cautelares que solicitará, Barceló dijo que "el Ministerio Fiscal es una institución jerárquica y esto lo dice la Constitución". "No se tienen que tomar las decisiones ni a la ligera ni de forma independiente porque los fiscales no somos independientes, los jueces son independientes, los fiscales no y estamos dentro del organigrama del Ministerio Fiscal; hay que tomar la decisiones más o menos consensuadas", precisó.

La abogada Virginia López Negrete, que ejerce la acusación popular en representación de Manos Limpias, presentó ayer su renuncia alegando la "pérdida de confianza absoluta" en su cliente.