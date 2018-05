La mujer de Bárcenas y siete condenados por Gürtel sabrán hoy si ingresan en prisión

El tribunal de Gürtel decide hoy si envía también a prisión a ocho de los 29 condenados por la primera época de la trama, entre los que destaca la mujer del ex tesorero Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias (15 años), y el ex alcalde de Pozuelo y ex marido de Ana Mato, Jesús Sepúlveda (14 años y 8 meses). Los ocho han sido emplazados a mediodía por la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional para comunicarles su decisión, que quedó aplazada tras celebrarse el lunes las vistillas, que por el momento se saldaron con el ingreso en prisión de Bárcenas, condenado a 33 años y 4 meses de cárcel, el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega (38 años y 3 meses) y el ex consejero madrileño Alberto López Viejo (31 años y 9 meses).

Éstos son los primeros condenados por la pieza central de Gürtel en ir a prisión, y el hecho de que el tribunal pospusiera su resolución sobre ocho de los 11 sentenciados para los que la Fiscalía pidió prisión por riesgo de fuga, alimentó las esperanzas de algunos de ellos de poder eludir la cárcel hasta que se resuelvan los recursos en el Supremo y la sentencia sea firme.

La salida del tribunal de José Ricardo de Prada, uno de los magistrados que dictó la sentencia condenatoria para el PP como partícipe a título lucrativo en los beneficios de Gürtel, ha sido también muy valorada por muchas de las defensas, que creen que de haber estado él había más probabilidades de que todos fueran a prisión. De Prada, que dejó la Audiencia Nacional el 23 de abril para incorporarse a una plaza en el Tribunal de la Haya, pidió al Consejo General del Poder Judicial poder estar en las vistillas de medidas cautelares, pero finalmente no se le autorizó "al no encontrarse en servicio activo en la carrera judicial".

Fue sustituido por la presidenta de la Sección Segunda, María José Rodríguez Duplá, quien, junto con los magistrados Ángel Hurtado y Julio de Diego, acordó el lunes la prisión de Bárcenas, Ortega y López Viejo.