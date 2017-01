Bárcenas confirma que el PP tenía 'caja B': "Una contabilidad extracontable sin carácter finalista"

El ex tesorero del PP Luis Bárcenas, ha asegurado este lunes en tres ocasiones que el PP disponía de una "contabilidad extracontable" que él y la persona encargada de las finanzas de las formación, su entonces jefe, Álvaro Lapuerta, anotaban. Estas donaciones procedentes de empresas "no tenían carácter finalista", ha asegurado.

Según ha explicado, distintos empresarios entregaban donativos siempre a través de Lapuerta y se les dejaba claro que estas entregas de dinero no tendrán ninguna contrapartida. "Todos los empresarios quieren echar una mano a los partidos políticos, a todos", ha explicado.

Bárcenas ha indicado que la intención de las empresas a través de estas contribuciones económicas era similar a la que cualquiera mantiene en su día a día con su médico o con el fontanero y pretendía sentar las bases para una buena relación. "Lo hacemos todos", ha destacado y ha añadido que luego pedían que se les "dejara bien" ante los responsables de la formación.

El ex tesorero ha mencionado expresamente al responsable de Constructora Hispánica Alfonso García Pozuelo que contribuyó a esta 'caja b' del PP: "Se recibían en efectivo y siempre por el señor Lapuerta, todos los donativos eran para la seguridad de la sede en el País Vasco y fueron recibidos por el señor Lapuerta", ha afirmado.

Además ha destacado la autoría de las anotaciones. "La reconozco, evidentemente (...) corresponde a que había determinados donativos y el señor Lapuerta y yo anotábamos quién entregaba esas cantidades y el uso que se hacía de ellas".

"Eran donativos sin carácter finalista, no respondían a ninguna gestión, no se contabilizaban oficialmente, es obvio, pero se llevaba un control de entradas y salidas (...) el señor Lapuerta como máximo responsable quería tener la certeza de que estaba bien controlado, y por eso le dábamos el visé para justificar ante terceros", ha destacado.

No cobró de Correa

En cuanto a los pagos del cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, ha negado haber recibido de él dinero en efectivo. "No he recibido absolutamente nada del señor Correa ni para mí ni para el PP", ha indicado de forma tajante en su primera jornada de declaración ante el tribunal de la Audiencia Nacional que le juzga por sus vínculos con la red.

Bárcenas se ha referido de forma concreta a las declaraciones efectuadas por Correa en las que aseguró que le entregaba sobres con efectivo en la sede del PP y en su casa. El empresario acusó al extesorero 'popular' de cobrar comisiones del 3 por ciento a cambio de interceder ante distintos Ministerios para que empresas como ACS y OHL recibieran adjudicaciones de obra pública.

"Eso es una idiotez", ha afirmado de forma tajante y ha explicado que los presidentes de ambas compañías cuentan con un alto nivel de interlocución con cargos del PP y no necesitan de intermediarios.

Bárcenas ha recordado que Villar Mir y Florentino Pérez cuentan con "algo llamado" palco del Bernabeu y pensar que para que les adjudiquen obra deban utilizar al gerente de un partido y "al señor de la agencia de viajes" es "una auténtica chorrada".

Rajoy ordenó dejar de contratar a Correa en el PP

Bárcenas ha explicado que Mariano Rajoy fue quien en 2003 ordenó que se dejara de contratar a las empresas del cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, a raíz de una denuncia que presentaron dos personas contra este último afirmando que pedía comisiones en nombre del partido en los ayuntamientos.

En su declaración en el macrojuicio de Gürtel, Bárcenas ha indicado que en un momento dado Correa, de quien ha defendido su profesionalidad y ha dicho que "gestionaba muy bien sus empresas", "se le subió a la cabeza lo bien que le iba en su actividad".

"Pensaba que el partido era suyo y había que hacer lo que él decidiese", ha resumido el extesorero sobre Correa, a quien, ha dicho, llegó a colgar el teléfono dos veces cuando él "nunca" ha colgado "el teléfono a nadie".

Ha explicado que el motivo de que en 2003 el PP dejara de contratarle no es que Rajoy se llevara mal con el número dos de Gürtel y ex secretario del PP gallego, Pablo Crespo -al contrario, ha dicho que tenían muy buena relación-, sino que un empresario y su yerno le denunciaron ante Rajoy y el ex tesorero Álvaro Lapuerta.

Así, en 2003 le cuentan a Rajoy que Correa "se dedicaba a la intermediación usando el nombre el partido" y entonces el presidente del Gobierno convoca una reunión con Ángel Acebes (entonces secretario general del PP) y Lapuerta en la que deciden cortar relaciones con el líder de la Gürtel.

A juicio de Bárcenas, "le hicieron una envolvente al señor Correa para que se prescindiese de sus servicios", ya que los denunciantes entregaron un donativo en efectivo de 60.000 euros el mismo día que reportaron a Rajoy los hechos.

Los denunciantes fueron, ha dicho, un empresario "que tenía muy buena relación con Álvaro Lapuerta" y su yerno, un extenista que conocía a Rajoy personalmente de un club al que iban juntos.

A partir de esa reunión, ha dicho Bárcenas, él recibió "la instrucción de que hay que prescindir de los servicios de Correa y Correa no vuelve a entrar en el partido".