Batea, en Tarragona, propone un referéndum para decidir si el pueblo se anexiona a Aragón

El alcalde de Batea, un pueblo de Tarragona, Joaquim Paladella, estudia la posibilidad de celebrar un referéndum para decidir si se anexiona a Aragón al sentirse "discriminado" por la Generalitat de Catalunya.

En declaraciones a Europa Press, Paladella ha explicado que el conflicto con la Generalitat parte de 2010 cuando firmaron un convenio para construir un residencia de ancianos, que ya está "terminada y amueblada" pero el Govern no ha concertado las plazas para los usuarios.

Critican que desde el Ejecutivo catalán no estén dando cumplimiento a compromisos que están firmados y que han sido avalados en el Parlament: "Esto contrasta con cuando dicen que las resoluciones del Parlament son soberanas y se tiene que cumplir, y en nuestro caso no se respetan y además se dice que no se van a cumplir".

El alcalde ha recordado que se han convocado 700 plazas en 2016 y 1.500 en este curso, y cree que no los consideran prioritarios por una cuestión partidista o por "intereses económico-políticos con las residencias privadas".

"Estoy convencido de ello", ha dicho el alcalde que gobierna el municipio de 2.000 habitantes desde 1999 con el partido independiente Unió per la Terra Alta, con mayoría absoluta, tras desplazar a CiU de la alcaldía.

La Conselleria les dijo el lunes que su residencia no entraría dentro de la convocatoria de plazas, lo que llevó al alcalde a "buscar una solución", por lo que se puso en contacto con la Delegación del Gobierno en Tarragona y con la Generalitat para abodar directamente el asunto.

"Discriminación constante"

El alcalde no descarta celebrar un referéndum en la localidad para adherirse a la comunidad de Aragón en caso de que la Generalitat siga con la "discriminación constante" a la que considera que están sometiendo a Batea.

De hecho, Paladella ya ha solicitado la entrevista en la Subdelegación del Gobierno en Tarragona para consultar si puede llevar a cabo la consulta ciudadana: "Si unos pueden tener derecho a decidir por un lado, otros lo pueden tener por otro", ha considerado.

Tampoco descarta que si el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, "se disculpa y les da una solución" puedan reconducir las relaciones con el Ejecutivo catalán.

Lo que sí es seguro es que los ciudadanos de Batea "serán los que tomen la decisión" a través de una consulta, que es como el ayuntamiento afirma que toman las decisiones: consensuadas con el pueblo.