Borrell anuncia su aval a Pedro Sánchez, convencido de que "puede ganar"

El ex presidente del Parlamento Europeo y ex ministro Josep Borrell ha anunciado que va a "avalar a Pedro Sánchez" en las primarias del PSOE y que lo hace porque cree "puede ganar", y ha avanzado que en quince días publicará un "libro de urgencia" sobre la crisis que vive su partido.

Borrell, que ha colaborado en el documento estratégico "Por una nueva socialdemocracia" con el que Sánchez concurre a las primarias, ha subrayado en una entrevista en TVE que, mientras que la propuesta de éste "está escrita y tiene un montón de páginas, de ideas y de análisis", la de Susana Díaz "no la conoce".

"Que yo sepa (Susana Díaz) no ha producido ningún documento de análisis y propuestas, supongo que hace suya la de la ejecutiva", ha apuntado, tras incidir en que "lo que se espera de un candidato" lo han cumplido Sánchez y Patxi López, que han "hecho sus propios análisis, porque las primarias "no son un desfile de modelos".

Borrell ha explicado que ha estado "encerrado" durante la Semana Santa para escribir un "libro de urgencia sobre crisis del PSOE y de la socialdemocracia en general", que no es un libro a favor de Pedro Sánchez", sino un análisis de lo que les ha pasado a los socialistas y les puede ocurrir en España y en Europa.

En su opinión, desde que en 2010 el entonces presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero pronuncia las palabras "me cueste lo que me cueste" se ha producido un "declive" de la socialdemocracia europea y un "despegue de sus bases tradicionales hacia otros partidos y otras formas de hacer política". "La gran caída es en 2011 y no nos hemos recuperado".

Eso ha llevado a que hoy los partidos socialdemócratas representen el 20% de voto en Europa, frente al 40% de hace años, ha argumentado el veterano socialista, para quien el problema del PSOE, por tanto, no es el "liderazgo de fulanito o menganita", sino que es estructural y general.

Borrell plantea que con ese 20% del voto en Europa los socialistas no pueden gobernar, por lo que tienen que "escoger con quien se alían", si con la derecha, como han hecho alemanes y holandeses, o si "busca elementos de conexión con votantes que ha perdido por su izquierda y tiene que recuperar".

Por eso cree que en estas primarias "hay que saber quién propone qué para resolver los problemas" y qué ofrece cada candidato para qué funcione su partido, qué propone a la sociedad y "de qué manera pretende escoger al personal político".

Tras recordar que los militantes socialistas eligen el 21 de mayo a su secretario general, no al candidato a la presidencia del Gobierno, ha defendido que esa persona "no tiene que ser alguien con unas hondas raíces en la organización, sino alguien que nos explique qué quiere hacer con este partido y qué quiere hacer para conectar mejor con los votantes perdidos".

Ha apuntado también que en estas primarias se está decidiendo qué participación tienen que tener los militantes en las "grandes decisiones" del partido y, aunque ha recalcado que él no es "asambleario", ha abogado por un PSOE más "participativo".