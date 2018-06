Borrell: "No se puede prohibir que Cataluña tenga embajadas en el exterior"

El ministro de Asuntos Exteriores, José Borrell, ha asegurado que "no se puede prohibir" que Cataluña tenga embajadas en el exterior si bien "habrá que ver cuáles son sus actividades" y "si vuelven a lo mismo, seremos consecuentes".

En un encuentro con periodistas, Borrell ha explicado que en cuestión de la crisis con Cataluña, el Gobierno de Pedro Sánchez no pretende "una escalada continua" de desencuentros y tensiones, pero también es muy consciente de que "no tiene hipotecas ni deudas con nadie" por lo que no tendrá una "actitud entreguista".

Los "catalanes que se sienten españoles deben tener la seguridad de que nada se hará fuera del ordenamiento constitucional", ha remarcado.

Así y tal y como avanzaba esta mañana en una entrevista a la Cadena COPE, Borrell ha apuntado que "constitucionalmente hablando no hay objeción" a que las comunidades autónomas abran oficinas de representación exterior y que "era de esperar" que una vez levantado el 155, el Gobierno catalán volviera a ponerlas en marcha, por lo que habrá que estudiar "cuál es la línea que separa la actividad jurídicamente reprobable de la que no lo es".

Leridano de nacimiento y contrario al ideario nacionalista ha subrayado que él no es "ministro de Asuntos Catalanes" sino el ministro que "tiene que velar por la imagen de España en el mundo, que ha sido dañada".

Así pues, una de sus preocupaciones ha sido "ver cómo la imagen, la percepción de España en el extranjero se ha deteriorado por el conflicto", cómo "la leyenda negra está de vuelta" y cómo la imagen de una "España represiva y franquista es un estereotipo difundido con mucha eficacia" por los separatistas.

Por ello, una de sus prioridades al frente de Exteriores será la de "construir un relato de la España democrática y constitucional" y explicar "con la contundencia necesaria lo que ha pasado en este país".

Así, por ejemplo, se ha referido al libro del presidente de la Generalitat, Quim Torra, del que ha dicho que "quien escribe esas cosas es, como mínimo supremacista y con un ramalazo xenófobo" y ha considerado que si lo hubiera dicho cualquier otro mandatario europeo, la reacción internacional habría sido distinta.

En cuanto a la posibilidad de que Pedro Sánchez y Torra mantengan un encuentro, Borrell ha subrayado que "el diálogo no implica en ningún caso ninguna clase de cesión" y ha reiterado que el Gobierno "no tiene ninguna hipoteca, ninguna deuda y ninguna letra de cambio que honrar" ya que quien votó por Pedro Sánchez lo hizo "voluntariamente".

Preguntado por si existen ideas o artículos del Estatuto de 2010 que se pudieran "recuperar", el ministro ha explicado que "en las siete sentencias" del Tribunal Constitucional sobre aquel texto hay "algunas cosas que están claras y centenares de páginas que precisan que la constitucionalidad o no de ciertos asuntos depende de la interpretación que se les de".

"¿Así pues, hay cosas rescatables?", le han preguntado, a lo que el ministro ha replicado "Y clarificables", para añadir que "por eso es necesario que (Sánchez y Torra) se vean y vean de qué postura parten".