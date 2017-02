Bronca entre Podemos y el PP

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, lanzó ayer una seria reprimenda a los diputados, a los que exigió "respeto" a sus compañeros, después de que las bancadas de Podemos y PP se enzarzaran verbalmente retándose con gestos airados.

El incidente ocurrió en la sesión de control al Gobierno, mientras el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, contestaba una pregunta del diputado de Unidos Podemos Antonio Gómez Reino sobre el nombramiento del ex director general de la Guardia Civil Arsenio Fernández de Mesa como consejero de Red Eléctrica de España (REE).

Que vengan al escaño con un poquito más de educación y sin tanto machirulismo del PP"

Montoro reprochaba a su interpelador que hubiera afirmado que "ser director de la Guardia Civil es equivalente a corrupción", momento en el que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y la portavoz adjunta de su grupo, Irene Montero, gesticulaban de forma notoria dirigiéndose a la bancada del PP.

Las versiones sobre lo ocurrido difieren según la parte que haga el relato, pero el incidente y algarabía que se estaba formando llegó a tal término que la presidenta, Ana Pastor, tuvo que interrumpir al ministro para reclamar, de forma genérica, respeto al orador, "el mismo respeto que merecen todas sus señorías", añadió.

Según fuentes del PP, Iglesias había hecho un gesto con la mano en su mejilla dirigido al ministro para acusarle así de "caradura", que fue respondido con un "caraduras vosotros" por el diputado del grupo popular por Málaga Ángel González.

Al parecer, Montero también había gesticulado iniciando un cruce de reproches que culminó cuando Iglesias emplazó al diputado a "bajar" del escaño con gestos provocativos, apuntaron los populares.

Sin embargo, a la salida del pleno, el propio Iglesias resumió el incidente como "una actitud muy agresiva por parte de algunos diputados del PP que han empezado a hacer gestos ostentosos señalándonos. Parece que les molesta mucho que en este país se hable de las puertas giratorias", apostilló.

El portavoz de Unidos Podemos, Íñigo Errejón, abundó en esta versión: "No me ha gustado que nos señalaran algunos diputados del PP que llegaron a decir 'a ver si voy a bajar". En su opinión, "esas formas sobran, nosotros, desde luego, no aceptamos esas formas ni nos vamos a amilanar por ellas, pero desde luego sobran en el Parlamento".

Al término de la sesión de control, la portavoz adjunta de Unidos Podemos tachó de "machirulo" al diputado del PP Ángel González por su actitud "agresiva". Montero aseguró que vio un poco machirulo" a este diputado, y le emplazó a acercarse "la próxima vez" al escaño "un poquito más educadamente y sin tanto machirulismo como tiene el PP".

Por otra parte, Iglesias avisó ayer a Errejón de que no pueden seguir cometiendo el "error" de "tratar de condicionar", a través de declaraciones en los medios de comunicación, el debate que deben tener en el Consejo Ciudadano Estatal para configurar la nueva Ejecutiva, para la que el número dos reclama un 37% de sus afines.