CC gobernará en minoría tras su ruptura con los socialistas

Coalición Canaria (CC) formará un Gobierno monocolor tras la ruptura del pacto con el PSC-PSOE y buscará acuerdos puntuales con otros partidos para garantizar la estabilidad, inicialmente con PP y ASG, aunque sin descartar el diálogo con otras formaciones.

Así lo manifestó ayer el secretario general de CC, José Miguel Barragán, al término de la reunión del comité permanente de su partido, y añadió que militantes de esta formación serán nombrados consejeros para completar la composición del Ejecutivo regional.

La previsión es que el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, anuncie la semana próxima la composición del Ejecutivo, con el propósito de que los nuevos consejeros se incorporen a la reunión del Consejo de Gobierno del 9 de enero, precisó Barragán.

Coalición Canaria no descarta que la ruptura del pacto de gobierno tenga consecuencias en instituciones como el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de La Laguna (Tenerife), pero por parte de este partido no hay intención de poner en peligro la estabilidad de las corporaciones porque no es su deseo "incendiar" Canarias, añadió Barragán.

Preguntado por cómo planea CC garantizar la viabilidad de su nuevo Gobierno en minoría, precisó que, "como primera opción", su organización tratará de contar con el respaldo a sus iniciativas en el Parlamento regional del PP y de ASG, la Agrupación Socialista Gomera, aunque también intentará recabar más apoyos si es posible. "Para los grandes asuntos de Canarias queremos seguir teniendo la mano abierta", indicó Barragán.