La CUP pide una huelga general "a las puertas de la república catalana"

La diputada de la CUP en el Parlament Mireia Vehí consideró ayer "imprescindible" impulsar una huelga general en Cataluña "a las puertas de la república" catalana.

En una interpelación a la consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa, sobre "capitalismo, trabajo y vida", en la segunda jornada del pleno del Parlament de esta semana, Vehí recordó que ya se aproximan las movilizaciones del 1 de mayo y citó al poeta Joan Brossa para subrayar: "La gente no se da cuenta del poder que tiene. Con una huelga general de una semana bastaría para hundir la economía, paralizar el Estado y demostrar que las leyes que imponen no son necesarias".

"Pensamos que una huelga general es una de las movilizaciones imprescindibles que necesitamos a las puertas de la república", añadió.

Vehí denunció que las políticas de empleo "ponen las empresas en el centro y no a las personas" y "culpan del paro y la precariedad al trabajador". Según la diputada de la CUP, "el capitalismo no es una catástrofe natural", sino que "hay capacidad de cambio".

Por su parte, la también diputada de la CUP Anna Gabriel exigió ayer al president, Carles Puigdemont, que no se escude en el trabajo que está haciendo el Pacte Nacional pel Referèndum para no fijar fecha a la consulta, después de que éste dijera el miércoles en el Parlament que la anunciará "antes de las vacaciones" del verano. En un entrevista en TV3, lamentó que la explicación de Puigdemont sean los trabajos del Pacte porque cree que no conseguirá su objetivo de acordar el referéndum: "Todos sabemos que el pacto con el Estado no llegará".