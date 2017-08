La CUP irá a la manifestación para estar "al lado de la gente" y no compartirá cabecera con el Rey

La diputada de la CUP en el Parlament Mireia Boya anunció ayer que su formación estará en la manifestación del sábado "al lado de la gente", aunque no aclaró de qué manera lo hará, ya que se mantienen a la espera de saber los detalles, que se darán hoy a conocer.

Boya explicó en rueda de prensa que la CUP decidirá en qué formato participarán en la movilización cuando se conozcan las conclusiones del diálogo que mantienen el Ayuntamiento y el Gobierno catalán con las entidades de la sociedad civil para concretar todos los detalles de la manifestación.

Boya aseguró que no compartirán cabecera con el Rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ve como "indirectamente responsables" de los atentados por las relaciones que mantienen con los Estados que, según ella, financian al Daesh.

La diputada cupera calificó de cínico que el Monarca y Rajoy acudan a la manifestación y agregó que espera que no acudan y que no se repita la misma imagen del viernes: "No queremos repetir el besamanos que se produjo en el minuto de silencio".

Además, celebró que la manifestación esté encabezada por servicios de emergencias y otros colectivos ciudadanos que ayudaron a víctimas y afectados, e informó de que la CUP participará en la manifestación que se ha convocado en Ripoll el sábado.

En la misma línea que Boya, la diputada de la CUP Anna Gabriel, llamó, en declaraciones a TV3, a "no caer en la trampa y reduccionismo" de dónde se situará la formación anticapitalista en la manifestación.

Gabriel añadió que el hecho de que la manifestación esté encabezada por los servicios que gestionaron, acogieron y acompañaron en la tragedia es de mínimos, pero que no estarán al lado de la hipocresía de "quien hacer ver que siente dolor y es parte activa y cómplice de este dolor" y son corresponsables de la geopolítica internacional.