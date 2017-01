La CUP mantiene vivo el referéndum tras apoyar las cuentas de Cataluña

El Gobierno insiste: no habrá consulta

El Gobierno, con su presidente, Mariano Rajoy, a la cabeza, está convencido de que no habrá un referéndum en Cataluña y considera que lo que está ocurriendo con los Presupuestos catalanes evidencia las consecuencias de ponerse en manos de la CUP. Es la interpretación que realizan fuentes del Ejecutivo desde Lisboa, donde Rajoy ha participado en una cumbre de países del sur de Europa, después de que la CUP decidiera ayer avalar los Presupuestos de la Generalitat. Las fuentes del Gobierno insisten en que no se celebrará esa consulta y subrayan que "cuando uno se echa en manos de extremistas, puede salvar una situación, pero a medio y largo plazo no se construye nada positivo para la gente". Por su lado, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó ayer que "el PP y el Gobierno no van a permitir que Cataluña sea la voz única de quienes se saltan la ley" y criticó que, para algunos partidos nacionalistas, "su comunidad son solo ellos". En una intervención en Logroño , la vicepresidenta ha defendido que, mientras que para el PP, "España son los españoles", para algunos partidos nacionalistas "su comunidad son solo ellos" y, en el caso de Cataluña, "solo son la Generalitat de Cataluña, Puigdemont, Junquera y Romeva", en alusión al presidente del Gobierno catalán, su vicepresidente y el consejero de Asuntos Exteriores, respectivamente.