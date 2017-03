La CUP rechaza cambiar la partida del presupuesto para el referéndum

El Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) dio el viernes un duro revés a la hoja de ruta independentista. Consideró inconstitucional y antiestatutaria la partida presupuestaria que quería dedicarle la Generalitat al referéndum. Una noticia que no afecta a la posición de la CUP porque no está dispuesta a modificar lo pactado con el Govern. "No ha sido ninguna sorpresa y este hecho no cambia nada. En ningún caso sería comprensible que se diera un paso atrás", aseguró ayer el partido. Mantuvo que hay que "desobedecer impedimentos, mandatos judiciales o sentencias del Estado" y recordó que el CGE es sólo un órgano consultivo. Asimismo, lanzó un aviso al Govern: "El apoyo a los presupuestos va condicionado al compromiso a la celebración del referéndum".

En esta línea, la portavoz de JxSí y secretaria general de ERC, Marta Rovira, avanzó que su grupo parlamentario y la CUP "se han emplazado a hablar de cara a la próxima semana" sobre cómo aplicar las partidas relacionadas con la consulta. "Las partidas han sido avaladas sin ninguna duda de legalidad", afirmó en una entrevista a Catalunya Ràdio.

Igualmente, el vicepresidente del Govern y líder de ERC, Oriol Junqueras, avisó a Mariano Rajoy de que la Generalitat hará el referéndum con o sin su aval: "Nunca renunciaremos a la democracia. Nunca renunciaremos a las urnas y a las papeletas".

Por su parte, el ex presidente de la Generalitat Artur Mas dijo en la Universidad de Harvard (EEUU) que se imagina Cataluña "siendo la Dinamarca del Mediterráneo", lo que pasaría por tener empleo de calidad, paro bajo, salarios altos, una economía abierta, un estado del bienestar robusto y una democracia de calidad.

Durante un diálogo mantenido con el ex-ministro brasileño de Asuntos Exteriores Roberto Mangabeira, en la Harvard Law School, Mas expuso las características que, según él, tendría un futuro estado catalán y dijo que el proyecto soberanista pasa por "incardinarlo" en la Unión Europea y en las instituciones internacionales.

El ex presidente catalán también emplazó al Gobierno a afrontar el "reto democrático de Cataluña", permitiendo que los catalanes decidan libremente sobre su futuro político. Ante más de 200 personas, aseguró que el 80% de los catalanes quiere el referéndum y añadió que la Constitución española "permite su celebración para saber la opinión de la gente".