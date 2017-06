Carmena defiende a sus dos concejales imputados por prevaricación

El pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó ayer con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos la reprobación y petición de cese de los ediles de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer por el caso Open y la apertura de una comisión de investigación sobre la gestión de Ahora Madrid.

El pleno debatió conjuntamente dos proposiciones del PP y Ciudadanos que contaron con el apoyo del PSOE, socio de investidura de la alcaldesa, Manuela Carmena, quien reiteró en el hemiciclo que "no están imputados. Si fuera así, si hubiera una imputación formal por un delito de corrupción, tengan por seguro que mi postura sería clara y determinante: naturalmente que sí, que en ese caso habría que dimitir", dijo la alcaldesa, para quien la situación actual de sus ediles "no se puede comparar" con la imputación formal, lo diga "el PP o cualquier querellante".

El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, y la de Políticas de Género y Diversidad, Celia Mayer, tendrán que declarar en septiembre en sede judicial, tras admitirse una querella del PP en la que se denuncian delitos de malversación, prevaricación y societario por encargar dos informes a dedo por valor de 50.000 euros para llevar a la Fiscalía Anticorrupción los contratos con el Open de Tenis suscritos por el ex alcalde Alberto Ruiz-Gallardón.

El PSOE, socio de investidura de Carmena, defendió que es su "responsabilidad" pedir el cese y la reprobación de los dos ediles porque dieron el Gobierno a Ahora Madrid "para que no malgasten dinero público y no encarguen informes que no son necesarios".