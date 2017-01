La nieta de Carrero Blanco ve "un disparate" que pidan cárcel por reírse del crimen

Lucía Carrero-Blanco, nieta del presidente del Gobierno franquista Luis Carrero Blanco, asesinado por ETA en 1973, considera un "absoluto disparate" que se solicite una pena de dos años y medio de prisión para una joven de 21 años por publicar mensajes en Twitter mofándose del crimen.

Aunque deja claro que le "repugna" que se intente hacer humor con un asesinato, afirma que le "asusta una sociedad en la que la libertad de expresión, por lamentable que sea, pueda acarrear penas de cárcel", en una carta publicada en El País. "Yo no sé de asuntos jurídicos, no sé en base a qué artículos la Fiscalía hace semejante petición, y si lo hace será obviamente porque la ley la ampara. Pero, por muy legal que sea, me parece un absoluto disparate", asegura.