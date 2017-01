Cartagena declara persona 'non grata' a Trillo por el Yak-42

El pleno del Ayuntamiento de Cartagena, ciudad natal de Federico Trillo, declaró ayer persona non grata al ex ministro de Defensa y ex presidente del Congreso de los Diputados por su actuación en el caso del accidente del Yak-42.

Los votos a favor de PSOE, Movimiento Ciudadano (MC) y Cartagena Sí Se Puede (CTSSP-Podemos) permitieron sacar adelante una moción de la formación morada, en la que se insta al ayuntamiento a que se abstenga de organizar cualquier acto institucional en el que Trillo participe, además de no dispensarle ninguna atención en virtud del cargo que pudiera ostentar.

La iniciativa, que será trasladada a la Presidencia del Gobierno y al Ministerio de Defensa, considera que puede servir para lograr honrar la memoria de las víctimas y apunta que "lo más lamentable" es que el ex ministro haya sido "incapaz de pedir perdón".

El accidente del Yak-42 ocurrió en Turquía el 26 de mayo de 2003, con Trillo como ministro de Defensa, y en él murieron 62 militares españoles que regresaban de una misión en Afganistán.