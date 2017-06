Cascos niega que mediara en la trama Gürtel

El ex secretario general del PP Francisco Álvarez-Cascos negó ayer como testigo en el juicio del caso Gürtel haber intermediado como ministro de Fomento en adjudicaciones a cambio de comisiones y aseguró que las siglas PAC de la contabilidad B de la trama no se refieren a él. Cascos afirmó que no recibió dinero en efectivo del partido al margen de su sueldo y que sólo ingresó cobros a través de "procedimientos ordinarios" como transferencias o cheques. Hoy declararán el ex secretario general del PP Javier Arenas, los ex ministros Ángel Acebes y Jaime Mayor Oreja, el ex vicepresidente del Gobierno y ex ministro de Economía Rodrigo Rato y el ex eurodiputado Gerardo Galeote.