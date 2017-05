Catorce encausados arrastran ya condenas de prisión por el uso indebido de las tarjetas

Del total de 32 personas procesadas por el juez Andreu en la causa Bankia, 14 fueron condenadas el pasado febrero de delito continuado de apropiación indebida por el uso que hicieron de sus tarjetas black y suman penas de prisión que van de los seis meses a los cuatro años y medio. Es el caso del principal procesado en esta causa que investiga si hubo irregularidades en el debut bursátil de Bankia, Rodrigo Rato. El presidente del banco entre 2010 y 2012 ya suma una condena de prisión de cuatro años y medio (la segunda más alta después de Miguel Blesa) por haber hecho uso de su tarjeta y también por no haber puesto fin a la práctica que nació de un acuerdo del Consejo de Adminsitración de Caja Madrid de mayo de 1988 pero se desvirtuó con la llegada de Blesa a la presidencia en 1996.

Además de Rato, el magistrado procesa al ex director general financiero de Bankia Ildefonso Sánchez Barcoj y al ex vicepresidente de Caja Madrid José Antonio Moral Santín. Ambos cobraron especial protagonismo durante los cuatro meses de vista oral que acogió el juicio de las tarjetas; el primero por ser descrito por el tribunal no sólo como colaborador sino también como cómplice de esta operativa con la que gastaron un total de 12,5 millones de euros entre 2003 y 2012. El ex dirigente de Izquierda Unida, por su parte, hizo frente a la tercera condena de prisión más elevada, de cuatro años, por gastar 456.522 euros.

A ellos se suman el empresario Arturo Fernández y el ex consejero de Bankia y OHL Javier López Madrid, investigado en Lezo. A estos nombres se añaden José Manuel Fernández Norniella, ex consejero de Bankia, y Pedro Bedía, Jorge Moreno, Merceces Rojo y Ricardo Romero de Tejada, ex altos cargos de BFA. En calidad de ex consejeros de Caja Madrid son encausados Francisco Baquero Noriega, Jesús Pedroche Nieto, José María de la Riva y Estanislao Rodríguez Ponga, condenados por el uso indebido de su tarjeta black.