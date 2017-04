Ceniceros termina con la 'bicefalia' del PP de La Rioja

Un exiguo margen de 109 votos ha permitido al nuevo presidente de los populares riojanos, José Ignacio Ceniceros, acabar con la 'bicefalia' que su partido ha vivido desde julio de 2015, cuando sucedió "por sorpresa" en la presidencia autonómica al que hasta hoy era presidente del partido, Pedro Sanz.

Ceniceros, que se considera "muy" de su partido y defensor del diálogo y del consenso, un arte que se ve obligado a practicar desde su llegada al cargo, se ha impuesto hoy a la alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra, para tomar el relevo al presidente de los populares riojanos desde 1993 y actual vicepresidente primero del Senado, que encabezó el Ejecutivo regional entre 1995 y 2015.

La mayor parte de la trayectoria política de Ceniceros ha transcurrido en el Parlamento de La Rioja, del que ha sido presidente durante cuatro legislaturas, de 1999 a 2015, pero también fue senador electo entre 1989 y 1993; y senador autonómico entre 1995 y 1999.

Su inquietud por la política la vivió en su casa, ya que su padre fue alcalde durante 27 años de Villoslada de Cameros, donde Ceniceros nació en 1956 y que considera su "refugio" y al que regresa cada vez que puede; sobre todo, para visitar a su madre, que tiene más de noventa años.

Siendo afiliado de Alianza Popular, el entonces presidente regional de este partido, Joaquín Espert, pidió a Ceniceros, en 1988, ser secretario general; y al año siguiente se sumó al proyecto del PP, surgido de la unión de Alianza Popular, Partido Liberal y Democracia Cristiana.

Fue sustituido en 1990 por Pedro Sanz al frente de la secretaría general del PP de La Rioja. Tres años más tarde, Sanz asumió la presidencia del partido y Ceniceros regresó de nuevo al cargo de secretario general.

En las elecciones municipales de 2015 fue elegido alcalde de su pueblo, pero no llegó a tomar posesión porque asumió la presidencia del Gobierno de La Rioja, una vez que Pedro Sanz, quien encabezó la candidatura autonómica del PP, decidió no aceptar el cargo después de no mantener la mayoría absoluta que había tenido en las cinco legislaturas anteriores.

En ese momento, se decidió que Ceniceros, quien ha reconocido que "no era el candidato de Pedro Sanz", diera el paso adelante para formar Gobierno, lo que requirió un acuerdo de investidura con Ciudadanos.

El nuevo presidente del PP riojano es diplomado en Educación General Básica con especialidad en filología francesa, preparó las oposiciones de Magisterio y de Instituciones Penitenciarias y aprobó estas últimas, por lo que se incorporó como funcionario a las prisiones de Soria, Alcalá Meco y Logroño.

En la cárcel logroñesa compartió trabajo y amistad con José Antonio Ortega Lara, secuestrado por ETA durante 532 días; y Ceniceros, quien también estuvo en el punto de mira de la banda terrorista, se emociona aún al recordar este secuestro y cómo entregó a su compañero todos los recortes de prensa que le guardó durante ese tiempo con la ilusión de dárselos al ser liberado.

Es muy amigo de sus amigos, mantiene contacto con algunos de su época de estudiante; practica el senderismo y le gusta ir a recoger setas, acudir a la ermita de su pueblo, dedicada a la Virgen de Lomos de Orios; y disfrutar con su mujer, Ramos, con la que lleva casado desde 1985; con su hija Beatriz, nacida en 1988; y con sus tres hermanos.

El deporte ocupa un lugar importante en su tiempo libre y es habitual verle animando a los equipos riojanos, sobre todo de balonmano, pero también de fútbol y baloncesto.

Una de las características de su personalidad es su talante conciliador, su búsqueda del diálogo y el consenso; así como su cercanía y el contacto directo que mantiene con los ciudadanos en general, por lo que suele trasladarse a los pueblos de la región para conocer in situ su situación y escuchar a sus vecinos.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha trasladado su enhorabuena al nuevo presidente del PP de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, y ante el futuro de la comunidad, le ha hecho una petición: "Sumemos".