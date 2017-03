Los políticos claman por la unidad en la memoria del 11-M y alaban la actitud de la sociedad

Representantes políticos de todos los partidos han acudido esta mañana al homenaje a las víctimas de los atentados del 11 de marzo en Atocha, donde han clamado unidad en su memoria y han alabado la actitud de toda la sociedad aquel día. Con motivo del trece aniversario de los atentados, en los que murieron 192 personas y más de mil resultaron heridas, se celebran durante el día varios actos en diferentes puntos de Madrid.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha señalado durante el acto de Atocha que hacer un homenaje unitario es un planteamiento que estarían "dispuestos a hacerlo", si bien lo importante es que todas las instituciones, partidos y asociaciones estén "de la mano" en el recuerdo de las víctimas. "Con independencia del número de actos, lo importante es el recuerdo a las víctimas y sus familiares y que estemos todos unidos", ha añadido.

Junto a Cifuentes, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha expresado que se pretende englobar a "todas las expresiones del dolor" respetando la individualidad de cada uno de los colectivos.

De la misma manera, ha indicado que lo importante es la unidad de todas las instituciones contra aquella "monstruosidad" y el hacer posible un relato que permita conocer qué pasó aquel 11 de marzo y evitar que vuelva a suceder.

El ex ministro de Educación y portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha criticado que se hacen "muchos discursos sobre la unidad" pero que a la hora de la verdad no hay un acto unitario que "nos vincule a todos en un objetivo común". "A veces tenemos discursos llenos de tópicos y que no incluyen a todas las personas en nuestra sociedad. Me parece torpe que a veces con ocasión de estos actos fanáticos hacemos discursos de exclusión del diferente", ha dicho Gabilondo a los periodistas.

Por su parte, el secretario de Análisis Estratégico de Podemos, Íñigo Errejón, ha alabado el trabajo de la sociedad española que "estuvo a la altura" el 11 de marzo de 2004, algo de lo que hay que enorgullecerse. Además ha hecho un llamamiento a no recordar solamente a las víctimas el día del aniversario del atentado, sino acompañarlas todos los días.

Por parte de Ciudadanos, el vicesecretario general, José Manuel Villegas, también ha aplaudido a la sociedad española, que durante estos años "ha dado un ejemplo de unión frente a la barbarie terrorista", algo que tiene que seguir demostrando.

También ha acudido al acto la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco, quien ha manifestado que hoy no sólo es un día de recuerdo, sino de mostrar unidad "de todos los demócratas para derrotar a ese terrorismo internacional".

Una unidad, ha apuntado, con la que se pudo derrotar al terrorismo de ETA. "Lo importante es que se muestre la unidad porque al final nos une la misma causa, que es el dolor y la necesidad de seguir defendiendo los principios de las víctimas de verdad, memoria dignidad y justicia", ha finalizado.

La AVT reprocha los "misteriosos" informes policiales del 11-M, un caso "abierto"

El presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Alfonso Sánchez, ha exigido justicia y verdad tras reprochar a los gobernantes la existencia de "misteriosos" informes policiales "guardados en cajones" sobre el 11-M, que demuestran que "el caso sigue abierto y se siguió investigando".

Trece años después de la mayor masacre terrorista de España y Europa, los 193 muertos, los casi 2.000 heridos y sus familiares "no han descansado en paz" y ni han recibido aún "la justicia que merecen", ha dejado claro Sánchez en el manifiesto que ha leído hoy en el acto de homenaje a los asesinado en Bosque del Recuerdo del parque del Retiro.

Un discurso con alusiones explícitas a los informes policiales sobre el 11M cuya existencia desveló el ex director general de la Policía, el comisario jubilado Eugenio Pino y que, en opinión del presidente de la AVT, dejan abierta la duda de si se está diciendo la verdad y de si existen más informes "cogiendo polvo en los cajones de alguna oficina".

"Queremos esos informes. Queremos saber la verdad y queremos justicia", ha subrayado Sánchez, al tiempo que Ángeles Pedraza, su antecesora en el cargo y madre de una víctima del 11M ha lamentado que "nadie" piense en las víctimas cuando "políticos y prensa utilizar informes secretos como arma arrojadiza".

Hasta el parque de El Retiro y, con motivo también del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, han acudido la secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes; la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, y otros representantes de asociaciones y partidos políticos.

Susana Díaz recuerda a víctimas 11-M y dice que su memoria "nos hace fuertes"

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha recordado a las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid y ha señalado que su memoria "nos hace fuertes".

"Mi recuerdo para las víctimas del #11marzo. Su memoria nos hace fuertes en la defensa de la convivencia pacífica y la democracia", ha escrito Susana Díaz en su cuenta de Twitter.

Zoido recuerda en Twitter las bombas que cambiaron la vida a los españoles

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha recordado en Twitter cómo las bombas que estallaron hace trece años en las estaciones de Atocha, El Pozo, Santa Eugenia y en la calle Téllez cambiaron para siempre la vida de los españoles.

Zoido ha expresado en cuatro mensajes, uno por cada tren en los que estallaron el 11 de marzo de 2004 las once bombas, que causaron 191 fallecidos -aunque tiempo más tarde murieron otras dos personas en relación con los atentados- y 1.857 heridos.

"Hace 13 años a esta misma hora nuestra vida cambió para siempre cuando dos bombas explotaron en un tren en la estación de Atocha. #11M", señala el primer tuit que publica a la misma hora que comenzaron las primeras explosiones.

"Un minuto después, dos explosiones en la estación de El Pozo sobrecogen a España, que sufría el mayor ataque terrorista de su historia. #11M", indica en el segundo mensaje.

Zoido añade minutos después: "La barbarie terrorista siguió con otra bomba en la estación de Santa Eugenia, provocando una dramática situación de desconcierto. #11M".

Concluye: "Las últimas cuatro bombas estallaron en un tren a la altura de la calle Téllez. Hoy recordamos a los 191 fallecidos y 1.857 heridos. #11M".

En su cuenta oficial de la red social Twitter, la Policía Nacional también ha publicado un mensaje de recuerdo: "Tras 13 años, siguen en nuestro recuerdo las víctimas del #11M y todas las que sufren la barbarie terrorista. #DíaEuropeoVíctimasTerrorismo", reza el texto.