Cifuentes: "Jamás he desafiado a nadie y menos al presidente"

La presidenta de la Comunidad y de la Gestora del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, ha negado este martes que su enmienda de un militante un voto sea un "reto" y ha remarcado que "jamás" ha desafiado a nadie y menos al presidente de su partido, Mariano Rajoy.

"No se puede hablar en absoluto ni de desafíos ni retos para nada. No es la intención ni el objetivo. Jamás he desafiado a nadie, mucho menos al presidente de mi partido, persona a la que siempre he apoyado y apoyaré", ha asegurado en rueda de prensa la presidenta de la Comunidad de Madrid tras conocerse que el PP de Madrid, que ella dirige, quiere presentar una enmienda al Congreso Nacional del PP en el que sean los militantes los que elijan a la dirección del partido en un sistema de doble vuelta.

La dirigente popular ha afirmado que como previsiblemente va a presidir el congreso no quiere entrar de manera directa en asuntos que se van a debatir en el propio cónclave y quiere "mantener una neutralidad" y en este caso, ha añadido que las enmiendas ahora tienen que ser discutidas en el Comité Ejecutivo del PP de Madrid de este jueves.

En su intervención, ha afirmado que el consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido, es quien está encabezando el tema de las enmiendas y que habló con el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, de cara a la presentación de esta iniciativa, que "mejora" la presentada por la Dirección Nacional, que le "gusta" y que ha tildado de "muy interesante".

A este respecto, ha indicado que la propuesta de la Dirección supone "un paso importantísimo" en cuanto a la elección directa por parte de la militancia y "en cuanto a calidad democrática y participación" supera "con mucho" los sistemas de elección de otros partidos. "Esto no quita que esa propuesta se pueda mejorar y es el objetivo de la enmienda. Nuestro único objetivo es intentar mejorar la propuesta de la Dirección del partido", ha remachado.

Ha defendido que los congresos de los partidos están para debatir y tratar cualquier asunto que los militantes quieran plantear y la elección directa del presidente por parte de la militancia es algo que ella ha planteado "en muchísimas ocasiones" y han defendido siempre.

Además, ha apuntado que es el "cumplimiento de un compromiso asumido como presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid". "A nadie debería sorprender que se vaya a presentar una enmienda de estas características", ha resaltado.

Sobre si prosperará la iniciativa, ha dicho que "siempre cabe margen de negociación" y ha esperado que una vez que el PP de Madrid presente la enmienda "se abra un proceso de acercamiento y negociación con el ponente y el equipo que está pilotando la Ponencia de Estatutos para poder llegar a un acuerdo intermedio".

Preguntada por si se siente sola en la presentación de esta enmienda, ha dicho que "en absoluto". "Me siento absolutamente acompañada, muy acompañada por todos mis compañeros del PP, por los que piensan igual y los que piensan diferente", ha asegurado Cifuentes, quien ha sostenido que cree que en los partidos tiene que haber diversidad de opiniones.

En su opinión, sería "preocupante" que todos pensaran lo mismo y se ha diferenciado de "otros partidos con pensamiento único".