Cifuentes se presenta como "presidenta de todos" y con el reto de recuperar Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a presidir el PP de Madrid, Cristina Cifuentes, se ha presentado este sábado en el Congreso del PP de Madrid, el primero de carácter asambleario, como "la presidenta de todos" y ha destacado el "reto" de recuperar Madrid, que "tiene que volver a teñirse de azul".

"No queremos un Madrid ni rojo, ni morado, ni naranja. Queremos un Madrid azul. Madrid tiene que volver a teñirse de azul. Este es nuestro objetivo y mi compromiso", ha destacado Cifuentes en su discurso como candidata en el Congreso del PP de Madrid, donde se ha comprometido a ser la presidenta de todos". "A los que me habéis votado y a los que no. Me comprometo públicamente a ser la Presidenta de todos vosotros", ha remarcado.

En su intervención, la presidenta ha indicado que ella y su equipo trabajarán para construir el Partido Popular de Madrid que todos quieren, que pasa por "un partido comprometido con la democracia, un partido beligerante con la corrupción; abierto, sin exclusiones y sin excluidos; con vocación municipalista, que tenga presencia en los 179 municipios madrileños y que escuche a la gente; y que promueva políticas económicas que sigan haciendo posible el crecimiento y la creación de empleo; que impulse políticas fiscales que recauden lo suficiente para garantizar servicios públicos de calidad, pero que no confisquen el esfuerzo de los ciudadanos".

Cifuentes ha afirmado que trabajarán por un partido con políticas sociales que ayuden a quienes más lo necesitan, un partido "para seguir creciendo, que ilusione y atraiga a cada vez más madrileños y un partido capaz de recuperar las alcaldías perdidas", para que "los ciudadanos no tengan que sufrir las políticas disparatadas de Podemos, las políticas inconsistentes del PSOE o las políticas incongruentes de Ciudadanos".

Orgullosos de ser del PP de Madrid

La popular ha destacado que se presenta ante el plenario tras haber recibido "un amplio respaldo" de la militancia el pasado domingo día 12 y ha remarcado que por primera vez en la historia han tenido la posibilidad "de elegir directamente al presidente del Partido Popular en Madrid".

"Yo agradezco no sólo vuestros votos, sino, sobre todo, el apoyo y el cariño que hay detrás de cada uno de esos votos", ha dicho la candidata, quien ha pedido el voto para ella, pero también para su equipo.

"Tenemos que estar orgullosos de pertenecer al Partido Popular de Madrid", ha defendido Cifuentes, quien ha argumentado que tienen que estarlo porque su organización " ha contribuido decisivamente a construir ese gran partido" que son "hoy en España".

"Vamos a seguir haciéndolo. Para ello, en este Congreso no solo renovamos nuestros liderazgos, también hemos reflexionado colectivamente sobre el Madrid que queremos, para construir entre todos una España mejor, con el liderazgo de nuestro presidente Mariano Rajoy", ha asegurado.

En este punto, ha explicado que le gustaría presidir el PP de la Comunidad de Madrid porque quiere el partido y quiere a Madrid, pero también porque aspira a transformar Madrid. Cifuentes quiere hacer de la Comunidad de Madrid "una región con más empleo, menos desigualdades sociales, mejores servicios públicos y mayor competitividad. El Madrid de las oportunidades", ha expuesto.

Ya han iniciado el camino

Para alcanzar estos objetivos, ha defendido, "se necesita un PP de Madrid fuerte, que dé solidez y fortaleza a los gobiernos de la Comunidad y de los ayuntamientos, un partido que sea el motor de la acción política, que conecte con las necesidades reales de los madrileños y que contribuya a solucionar sus verdaderos problemas". Ha defendido que "partido y Gobierno se necesitan mutuamente para trabajar con eficacia y coordinación en beneficio de los madrileños".

La popular ha señalado que desde el 16 de febrero de 2016 ya han iniciado "el camino para avanzar" que necesita el PP, el Gobierno de la Comunidad y los madrileños. Desde entonces son muchas las cosas que se han hecho, ha afirmado Cifuentes, quien ha asegurado que han abierto el partido a la militancia, descentralizado la actividad política, reconocido sus errores y gobernado con cercanía. Además, ha afirmado que han salido a la calle a "explicar a los ciudadanos, con humildad, pero con convicción", quienes son y lo que hacen.

Un año que no ha sido fácil

"Este último año no ha sido fácil", ha admitido Cifuentes, quien ha citado las "graves dificultades que ha pasado el partido" derivadas de la crisis económica y de algunos casos de corrupción, que "hicieron cundir el desánimo entre la militancia y generaron alarma social entre los ciudadanos".

No obstante, ha asegurado que "ante esta difícil situación" están "trabajando duramente" para recuperar la credibilidad perdida. Así, ha defendido que lo están haciendo en la Comunidad de Madrid y, a su juicio, se puede ver en el balance del último año en el que se han logrado 275.000 votos más.

Además, ha destacado que ganaron en 170 de los 179 municipios y en 18 de los 21 distritos de la capital y ha remarcado que tienen casi 1.800 nuevos militantes.

A pesar de esto, ha considerado que no tienen que conformarse, sino "seguir avanzado y creciendo" para lo que, ha afirmado, afrontan "con ilusión este congreso", que es "histórico porque marca un antes y un después en la forma de elegir a los representantes, mediante el sistema 'un afiliado, un voto".

También lo ha visto histórico por su alta participación con casi 11.000 inscritos, de los que ha votado el 75 por ciento. "Habéis sido vosotros, los militantes los que habéis decidido que fuera yo quien pasara a la segunda vuelta con un respaldo del 86,4 por ciento de los votos. Gracias por tanta confianza", ha dicho a los presentes.

Agradecimiento a Aguirre

Cristina Cifuentes ha querido dedicar unas palabras a la portavoz del PP en el Ayuntamiento de la capital, Esperanza Aguirre, para agradecerle su "trabajo" al frente del PP madrileño. "Te debemos mucho", ha dicho.

"Creo que hablo en nombre de todas las personas que estamos aquí pero te quiero agradecer en nombre de todos tu esfuerzo, dedicación y compromiso del PP de Madrid durante tantos años", ha indicado Cifuentes durante su primera intervención en el XVI Congreso regional que celebra el partido y donde saldrá elegida presidenta del mismo.

"Gracias de verdad, por tu trabajo al frente del partido", ha dicho Cifuentes, quien ha asegurado que Aguirre ha contribuido "de manera decisiva" a que la Comunidad de Madrid sea la región "con más prosperidad de España".

"Te debemos mucho, Esperanza, gracias de corazón", ha concluido Cifuentes, para pedir "un aplauso enorme" a la ex presidenta madrileña, que dimitió como presidenta del PP de Madrid en febrero del 2016 tras las informaciones que aparecieron sobre una supuesta financiación ilegal del partido.

Esperanza Aguirre, que en las últimas horas se ha convertido en una de las protagonistas porque todos están teniendo palabras para ella por su trabajo durante doce años en la formación, ha agradecido el gesto a Cifuentes desde su asiento.