Cifuentes sostiene que los técnicos decidieron las adjudicaciones vinculadas a la financiación ilegal del PP

Cristina Cifuentes ha negado haber influido en el informe que recomendaba adjudicar la cafetería de la Asamblea de Madrid a Arturo Fernández y haber modificado -ni siquiera redactado- el pliego del contrato, y ha asegurado que fue el criterio de los técnicos el que decidió las adjudicaciones.

"Cometí el pecado de no valorar, valoró el técnico", ha dicho Cifuentes en la comisión de investigación sobre corrupción que se lleva a cabo en la Asamblea de Madrid, en la que ha pedido que puedan comparecer los técnicos que elaboraron esos documentos para que digan si alguien condicionó sus informes. Así, ha criticado a los grupos de oposición por no permitir que éstos declarasen.

Cifuentes, que ha llegado a la comisión tras un "paseíllo" formado por diputados del PP y miembros de su Gobierno, ha comparecido para explicar su actuación en la adjudicación de los contratos de la cafetería de la Asamblea de Madrid de 2009 y 2011, cuando era vicepresidenta primera y luego presidenta de la mesa de contratación.

En dos informes, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en relación con la adjudicación de esos contratos enmarcados en la investigación del caso Púnica, apreciaba indicios de cohecho y prevaricación en el papel de Cifuentes en esas contrataciones.

Sin embargo, tanto el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y como la Fiscalía Anticorrupción no ven pruebas de que Cifuentes participara en la financiación ilegal del PP con esta actuación, de modo que no han procedido en su contra.

La presidenta de la Comunidad ha afirmado que "discrepar de algunas valoraciones de un informe" de la Guardia Civil "no significa ni mucho menos denostar o criticar" a ese cuerpo.

Además, ha sostenido que siempre ha defendido a la Guardia Civil y siempre la defenderá: "No necesito ni probarlo. Esto que llevo es la insignia de la Guardia Civil, que me dieron como madrina de la Primera Zona, que llevo en muchas ocasiones y con mucho orgullo".

No obstante, la presidenta autonómica ha aseverado que los informes de la UCO sobre los contratos de la cafetería de la Asamblea tienen "incorrecciones" y "juicios de valor".

A la presidenta del Ejecutivo regional le hace "mucha gracia" que, cuando los informes policiales afectan a unos, no tengan "validez" y que, cuando afecten a otros, "vayan a misa". "No se tiene en cuenta que un informe policial es una diligencia averiguatoria, que no es palabra de dios", ha destacado.

Ningún funcionario de la Asamblea ha acudido a declarar, ni en calidad de testigo ni como investigado ante el juez, y sólo tres funcionarios han declarado ante la Guardia Civil en el "marco de una investigación ante la Guardia Civil", ha subrayado Cifuentes, quien ha recalcado que su relación con Arturo Fernández no era personal, sino "institucional".

Tras la comparecencia de Cifuentes, el portavoz de Ciudadanos en la comisión, César Zafra, ha dicho estar "decepcionado" de una sesión en la que la presidenta le "ha enseñado" que "ha pasado por un montón de sitios, pero ni ha visto ni ha escuchado ni ha dicho nunca nada".

"Cuando dijo que quería venir de 'motu proprio' a comparecer, esperábamos que tuviese algo que aportar", ha lamentado Zafra.

Según el diputado de Podemos Ramón Espinar, Cifuentes ha montado "una escenita" como si fuera "la agredida" por ejercer su responsabilidad de comparecer, al tiempo que ha recalcado que lo ha hecho "obligada".

"Salimos de esta comisión sin tener nada claro", ha reconocido la portavoz del PSOE-M, Encarnación Moya, quien ha lamentado la actitud "defensiva" de Cifuentes y que se haya tomado la comparecencia como "un ataque personal", cuando se trataba de una "obligación" de la oposición.

Antes de la comparecencia de Cifuentes, ha sido el turno del exvicepresidente de la Asamblea Antero Ruiz (IU), que también formaba parte de la mesa de contratación y quien ha apuntado que no le "consta" que la presidenta regional tratara de favorecer a ciertas empresas, como el grupo Cantoblanco, al adjudicar los contratos de la cafetería de la Cámara en 2009 y 2011.

El exdiputado ha aclarado que la mesa se limitaba a dar el visto bueno a los informes de los técnicos de la Asamblea o, en su caso, a los realizados por el "comité de expertos" en los casos en que este se constituía.