El Círculo de Empresarios alerta del desvío de inversiones a otras zonas

El presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, asegura que "muchas inversiones están congeladas" por la incertidumbre política en Cataluña, y que "algunas inversiones ya se están desviando a otras regiones de España o a otras regiones de Europa".

En una entrevista concedida a Efe, Vega de Seoane hace este análisis de la crisis política en esta comunidad, y alerta de que "si en Cataluña no somos capaces de reconducir esta situación irracional y generar un ambiente de confianza y credibilidad, seguramente iremos por un camino parecido al de Québec o peor".

Vega de Seoane cree que los empresarios están ahora a la espera de ver cómo evolucionan los acontecimientos, pero que "como la situación persiste, el grado de desconfianza va en aumento".

Es por ello que este dirigente empresarial comenta que "parte de las inversiones que no vengan a Cataluña, las recuperará el resto de España", pero también avisa de que "otra parte se irá también a otros países", de forma que la situación actual "es mala para todos, aunque especialmente mala para la economía catalana".

Preguntado por si hay un peligro real de que empresas que han cambiado ya su sede social a otras partes de España trasladen también a personal, concluye que "sí", y se remite al ejemplo de Québec.

"Cuando se inicia un proceso de deslocalización como éste, irremediablemente, las nuevas inversiones y las nuevas contrataciones se empiezan a hacer en la sede nueva".

"Evidentemente, las fábricas no se pueden deslocalizar con facilidad, pero las nuevas inversiones, en una situación de desconfianza, no se hacen allí donde uno no cree que es seguro", alerta Vega de Seoane.

Respecto al debate acerca de si las más de 3.000 empresas que han trasladado su sede social a otras comunidades autónomas pueden volver a situarla en Cataluña, Vega de Seoane lo ve complicado. "Cuando tú te mudas (a otra comunidad) y te reciben bien, con una situación fiscal mejor, y en otro lado la cosa no sigue estando clara, es difícil (que estas empresas vuelvan a situar su sede en Cataluña), concluye.

La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, pide por su parte a los independentistas que miren al futuro y rompan ataduras con "personajes" como el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, quien, a su juicio, ya es historia. "La historia más negra de Cataluña", precisa Robles en una entrevista con la agencia Efe en la que subraya que los catalanes no se merecen nuevas elecciones, sino un gobierno presidido por alguien que no tenga causas judiciales pendientes. En su opinión, es "increíble" que por las "veleidades" de huidos como Puigdemont o políticos presos se esté condicionando la vida política en Cataluña.

Más de 45.000 personas por la 'república'.Miles de personas participaron ayer en la manifestación convocada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) para reclamar a los partidos independentistas que alcancen un acuerdo que permita formar Govern y avanzar hacia la independencia. El vicepresidente de la ANC, Agustí Alcoberro, hizo un llamamiento a la unidad de los secesionistas.