Ciudadanos se atribuye el "cambio de rumbo" de los Presupuestos

El portavoz de Economía de Ciudadanos, Toni Roldán, subrayó ayer el papel jugado por este partido en la negociación de los Presupuestos, que, según aseguró, ha supuesto un "cambio de rumbo" claro en las políticas sociales y de modernización del país.

En declaraciones en el Congreso tras la intervención del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, defendiendo el proyecto de ley presupuestario, Roldán recalcó que Ciudadanos ha demostrado desde el principio que es "mejor negociar que no hacer nada", y su partido ha logrado "que se acaben los recortes" tras años de "sufrimiento" y "que no haya más impuestos".

Además, contrapuso la forma de hacer oposición de Ciudadanos con la de los demás partidos: "La opción no es sentarse en un rincón y ponerse a llorar" ni tampoco "sentarse en un autobús" o lamentarse de "problemas" internos, sino que hay que negociar medidas concretas porque "los españoles no pueden esperar", dijo.

Roldán adviritió, por otra parte, de que, si no se aprobase el Presupuesto, el coste sería "gigantesco" porque las comunidades no tendrían financiación para la sanidad o la educación, o no saldrían las plazas de funcionarios que van a acabar con la interinidad y precariedad de miles de empleados públicos.