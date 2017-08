Ciudadanos cree que sería un error plantear la reforma de la Constitución antes del 1-O

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, asegura que su partido está dispuesto a hablar con otras formaciones políticas sobre la reforma de la Constitución, incluido el modelo territorial, pero indica que sería un error plantearla antes del 1 de octubre, fecha para la que se ha anunciado el referéndum sobre la independencia de Cataluña.

"Nosotros estamos dispuestos a sentarnos a hablar" para "delimitar qué se debería reformar", indica, para añadir que una modificación de la Carta Magna requiere de un "gran consenso" político y social. Villegas apuesta por una negociación entre partidos con la participación de expertos, que "no tiene por qué hacerse en el ámbito de una comisión en el Congreso", como pretende el PSOE, sino que podría desarrollarse fuera.

Lo que rechaza es que este tema tenga que abordarse antes del día en que supuestamente se celebrará el referéndum catalán. "Ponerse el 1 de octubre como fecha antes de la que haya que iniciar ese tipo de negociaciones, no tiene ningún sentido", manifiesta. Se trata de una fecha que han situado en el panorama "los separatistas, los que quieren romper la Constitución". Por tanto, no cree que los partidos constitucionalistas deban "tenerla como referente para nada".

Respecto a los cambios que la formación naranja introduciría en el Título VIII de la Constitución, sobre la organización territorial del Estado, dice que seguramente no coincidirán con los de nacionalistas, independentistas o Podemos. "No sé si estaremos de acuerdo con el PSOE porque no sé muy bien cuál es su modelo de España", añade.